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Bekir Bozdağ tartışılan KHK maddesine son noktayı koydu

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ tartışılan KHK maddesi ile ilgil açıklamada bulunaraki, "O gece halkımız meşru müdafaa yapmıştır; bu suç değildir" dedi.

26 Aralık 2017 Salı 15:23
Bekir Bozdağ tartışılan KHK maddesine son noktayı koydu

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın son yayınlanan KHK ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bozdağ, yeni KHK'nin 15 Temmuz bağlamından bahsetti ve daha önce devlet personeli için hazırlanan KHK'ye şimdi sivillerin dahil edildiğini belirterek, "O gece halkımız meşru müdafaa yapmıştır; bu suç değildir" dedi.

"KHK darbe teşebbüsünü ayrı, terör eylemlerini ayrı değerlendirmiyor" diyen Bozdağ, "Yasada darbe teşebbüsü ve bunların yaptığı terör eylemleri kast ediliyor" ifadesini kullandı.

696 sayılı KHK'da "15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemler kapsamına sokulacak girişimlerin bastırılması kapsamında hareket edecek sivillerin cezai sorumluluğu olmayacağı" hükmü yer almıştı.

Gelen yoğun tepkilere yanıt veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, düzenlemenin sadece 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahını kapsadığını söylemişti.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 15:23
  1. Bekir Bozdağ
  2. KHK
  3. Mahir Ünal
  • Alparslan1071Alparslan10713 sa önce
    Vatan savunması suç değil şereftir...Vatansız köpek enikleri havlasada Şereftir....

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