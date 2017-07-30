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Bekir Bozdağ nikah tartışmalarına son noktayı koydu

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ müftülerin nikah kıyma yetkisi ile ilgili açıklamasında “Bu değişiklik, laiklik ilkesine aykırı değildir; aksine tam da laiklik ilkesinin gereğidir; hukuk devletinin gereğidir. Küçük yaşta evlilikleri teşvik eder, küçük yaşta evliliklerin önü açılır’ diyenler ya değişikliği bilmeyenler ya da bilerek çarpıtanlardır. Düzenleme, küçük yaşta evlilikleri teşvik etmez, küçük yaşta evliliklerin önünü açmaz. Çünkü evlilik yaşı, evlenme şartları değişmemektedir” ifadelerini kullandı.

30 Temmuz 2017 Pazar 15:32
Bekir Bozdağ nikah tartışmalarına son noktayı koydu

Başbakan Yardımcısı BEKİR BOZDAĞ, müftülerin nikah kıymasına yönelik kanun tasarısına yapılan eleştirilere cevap verdi. Bozdağ, “Bu değişiklik, laiklik ilkesine aykırı değildir; aksine tam da laiklik ilkesinin gereğidir; hukuk devletinin gereğidir. ‘Küçük yaşta evlilikleri teşvik eder, küçük yaşta evliliklerin önü açılır’ diyenler; ya değişikliği bilmeyenler ya da bilerek çarpıtanlardır. Düzenleme, küçük yaşta evlilikleri teşvik etmez, küçük yaşta evliliklerin önünü açmaz. Çünkü evlilik yaşı, evlenme şartları değişmemektedir” dedi.

Twitter hesabından eleştirilen müftülerin nikah kıymasına yönelik kanun tasarısına ilişkin açıklamalarda bulunan ve tasarının getirdiklerini anlatan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, yapılan değişikliğin bilerek çarpıtıldığının altını çizdi. Bozdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

 “Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun bazı maddelerini de değiştiren kanun tasarısı, evlenme ehliyeti ve evlenme engellerini değiştirmemektedir. Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun bazı maddelerinde de değişiklik yapan kanun tasarısı, evlendirme memuru tanımını da değiştirmemektedir. Evlendirme memuru; belediyesi bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işlerde görevlendireceği memur, köylerde muhtardır. Bakanlık, il nüfus-vatandaşlık müdürlükleri, nüfus müdürlükleri ve dış temsilciliklere, evlendirme yetkisi ve görevi verebilir. Kanun tasarısındaki değişiklik, bakanlığın evlendirme yetkisi ve görevi verecekleri arasına 'il ve ilçe müftülüklerinin' eklenmesidir. Tasarıdaki değişikliğin kabulü halinde bakanlık, mevcutlara ilaveten il-ilçe müftülüklerine de resmi nikah kıyma yetkisi-görevi verebilecek. Değişiklik, vatandaşımıza, resmi nikah kıyanlara ilaveten yeni seçenekler sunarak resmi nikahı teşvik etmekte ve kolaylaştırmaktadır. Düzenleme, resmi nikahı kolaylaştıracak, resmi nikah işlemlerini hızlandıracak ve bu suretle kadınların evlilikteki hukukunu koruyacaktır. Değişiklik, hiçbir kimseyi il-ilçe müftülüklerinde resmi nikah kıymaya zorlamamaktadır; sadece vatandaşımıza ilave seçenekler sunmaktadır. Herkes, yasal şartlara uymak kaydıyla resmi nikahını dilediğine kıydırma hak ve yetkisine sahiptir. İsteyen belediyesi olan yerde belediye başkanına veya belediye başkanının bu işlerle görevlendireceği memura ya da köyde muhtara nikah kıydırabileceği gibi isteyen bakanlığın evlendirme yetkisi ve görevi verdiği il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine veya nüfus müdürlüklerine, dış temsilciliklere ya da il ve ilçe müftülüklerine de resmi nikah kıydırabileceklerdir. Bu değişiklik, laiklik ilkesine aykırı değildir; aksine tam da laiklik ilkesinin gereğidir; hukuk devletinin gereğidir. ‘Küçük yaşta evlilikleri teşvik eder, küçük yaşta evliliklerin önü açılır’ diyenler; ya değişikliği bilmeyenler ya da bilerek çarpıtanlardır. Düzenleme, küçük yaşta evlilikleri teşvik etmez, küçük yaşta evliliklerin önünü açmaz. Çünkü evlilik yaşı, evlenme şartları değişmemektedir. Toplum, ‘belediye başkanına nikah kıydıran, kıydırmayan’ diye ikiye ayrılmamışsa, ‘müftüye nikah kıydıran, kıydırmayan’ diye de ikiye ayrılmaz. ‘Toplumu böler’ diyenler, dün başörtüsü yasağını da aynı sakat mantıkla savunuyordu. Şimdi başörtüsü serbest, peki toplum bölündü mü? Hayır. Değişiklik, resmi nikahsız evliliklerin önünü açmıyor; aksine il ve ilçe müftülüklerine resmi nikah kıyma yetki ve görevi veriliyor. İl ve ilçe müftülüklerine resmi nikah kıyma yetki ve görevi verilmesi, resmi nikahlı evlilikleri azaltmaz; aksine teşvik eder ve de artırır. Demokratik hukuk devletinin tam da gereği bir değişikliği, ideolojik saplantılarımıza, körlüklerimize ve önyargılarımıza kurban etmeyelim.”

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 15:32
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