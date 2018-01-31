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Bekir Bozdağ ihraç edilen kişi sayısını açıkladı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, kamudan ihraç edilen kişilerin sayısını açıkladı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 11:45
Bekir Bozdağ ihraç edilen kişi sayısını açıkladı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bütün Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen kişi sayısı 110 bin 778, işe iade edilen kişi sayısı da 3 bin 604. Şu anda KHK'lerle ihraç edilen kişi sayısı net 107 bin 174'tür." dedi.

Bozdağ'ın açıklamaları şöyle;

Bütün Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen kişi sayısı 110 bin 778, işe iade edilen kişi sayısı da 3 bin 604. Şu anda KHK'lerle ihraç edilen kişi sayısı net 107 bin 174'tür.

Şu ana kadar Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna 105 bin 151 kişi müracaatta bulunmuş. Komisyon, bin 562 kişi hakkında karar vermiş, bu kararlardan 41'i hakkında 'kabul', diğerleri 'ret' şeklinde. Ret kararları, bazı mahkemelerin görevsizlik kararlarına ilişkin olup, işin esası incelenmeyip, 'siz görevlisiniz' diyen kararlar.

BYLOCK MAĞDURU KALMADI

Cezaevlerinde Mor Beyin tuzağına düşerek ByLock'a yönlendirilerek, ByLock'cu gözüken tutuklu kişi yoktur. FETÖ'nün mağdur ettiği vatandaşlarımızdan mağduriyeti devam eden kimse yoktur. Örgütün haberleşme aygıtı ByLock kullananlardan cezaevlerinde tutuklu olan, kontrol altında olan, yargılaması devam edenler var.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 11:45
  1. Bekir Bozdağ
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