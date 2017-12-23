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Bekir Bozdağ: İsrail'i CHP tanıdı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, bütçe görüşmeleri sonrası CHP’nin İsrail’i tanıyan hükümet olduğunu belirtti.

23 Aralık 2017 Cumartesi 12:22
Bekir Bozdağ: İsrail'i CHP tanıdı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ yaptığı konuşmada "Şimdi bir gerçek var, ben net söyledim, İsrail'in bağımsız, egemen bir devlet olarak tanınması ne zaman oldu? 1949'da olmadı mı? Yalansa "yalan" deyin. Peki, o zaman kimdi hükümet? Cumhuriyet Halk Partisiydi. Ne oldu Mavi Marmara gemisi olayı olduktan sonra? Türkiye'den özür dilendi mi? Dilendi. Tazminat kabul edildi ve ambargonun hafifletilmesi de kabul edildi. Bir yandan tanıyan, bir yandan da özür dileten tazminat ödettiren bir hükümet. İkisi kıyas kabul edilmez” dedi.

CHP’ye Boraltan Köprüsü hatırlatması

Bozdağ, CHP’ye Boraltan Köprüsü olayını hatırlatarak, “Bu meşhur Boraltan Köprüsü'nü bu salonda olan herkes benden daha iyi bilir. Azeri kardeşlerimizi, 'Bizi iade etmeyin, öldürecekseniz siz öldürün, bunlar bizi öldürmesin' diye yalvardıklarında onları iade eden, köprüyü geçer geçmez öldürten hükümet bizim hükümetimiz değil. Kimdir onlar?“ diye konuştu.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 12:22
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • davincidavinci7 sa önce
    sayın bakanım vatandaş dünya haritasında filistin arıyor.başkenti doğu kudüs olan bir FİLİSTİN haritası bekliyor seçmeniniz sizden.şu şekli yüzölçümü sınırları olan filistin ülkesinin haritasını basına dağıtsanızda görsek.şuhayal ülkesi ve hayali başkent doğu kudüs için milleti düşman etmeyin birbirine.
  • AmentübillahAmentübillah7 sa önce
    Helal olsun TH.Sizin gibi sağduyulu insanlar olmasa varya. Bu haberin altında yorum yapan kana susamış camiler bu memlekette kan dökerler. Lakin ALLAH ınız yok. Sizin islamla bağınız yok. Sizler kulaktan duyma inançtasınız.ALLAH ın verdiği canı ancak ALLAH alır bunu böyle bilesiniz. Bu düşüncelerinizle inşallah mahşerdehesaplaşırız.ALLAH yar ve yardımcımız olsun. Th ve bizim gibi düşünenlere.
  • THTH8 sa önce
    Ak partiye oy vermiş bir vatandaş olarak,sizin gibi ö.k.z'lerle aynı görüşte olmaktan utanç duydum.Hadi eyvallah.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 8 sa önce
    Çok Doğru Söylemiş. Bozdağ.
  • Kerem Kerem 9 sa önce
    rüşvet içinde aynı fikirdeler seninle oda farz herhal
  • KomunistKomunist9 sa önce
    İslam düşmanı ne varsa chpkk onları tanır ve dost olur. Kuruluş temelide buydu zaten !
  • davincidavinci9 sa önce
    saddi isminin anlamını bize bi yaz bilelim nerelisin.sana söylüyorum haddini bil fitne verme bu millet birbirini öldürmeyecek başaramayacaksınız.senin gibiler akpsiyle mhpsiyle chpsiyle zamanı geldiğinde fetö gibi dersini alır.çok zevk alacağa benziyorsun her türkün birinin öldürülmesinden.lezzetli olsun ne demek vatan haini katil.pkklımısın işidlimisin .hemen her gazetede senin gibilerini okuyoruz.amacınızıda biliyoruz.
  • Güney DoğuluGüney Doğulu9 sa önce
    İmha işlerinş CHP daha iyi bilir. Diktatörlük onlara has. Bilmiiyorsan öğren.
  • FatihFatih9 sa önce
    Cihad düşmanlık eden kafirlere ( Siyonizme) karşı yapılır.Dahilde yapılan cihad değil, kargaşa olur, siyonizmin ekmeğine yağ sürmek olur. Madem CHP bir yanlış yaptı tanıdı, siz de düzeltin ve tanımayın isaili. Daha dün, israille normalleşen kimdi? Terör devletiyle normalleşmek doğru mu, caiz mi? İsrail her gün binlerce kişiye işkenceye ve onlarcasını öldürmeye devam ediyor. Ortada bir zafer değil hezimet varken milleti kandırmaya çalışanlar ahiretteki akibetlerini düşünsünler. Rabbim aldatmaktan ve aldanmaktan korusun.
  • saddisaddi10 sa önce
    CHP ye karşı cihad, her müslümana farzdır. İmha edilecekleri gün yakındır. İmhaların Hitlervari olması gerekir, lezzetli olsun diye.
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