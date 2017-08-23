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Bekir Bozdağ flaş açıklama: Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı...

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:40
Bekir Bozdağ flaş açıklama: Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı iddialarına ilişkin, "Bu tamamen CHP'nin uydurduğu, CHP'nin değirmenine su taşıma hedefi güden, hükümeti ve AK Parti'yi haksız bir konuma itmeyi hedefleyen uydurma bir tartışmadır. Tartışmanın kaynağı da bizzat CHP'dir. Olmayan bir şey üzerinden varmış gibi bir algı yaratma gayreti ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.


KILIÇDAROĞLU'NUN ATLETLİ FOTOĞRAFI

Bozdağ: "Öyle atletle karavan içerisinde fotoğraf çektirip, 'halkın adamı' diye yandaş medyaya manşet yapılarak halkın adamı olunmuyor. Yaşantınızla, konuşmanızla, her türlü hal ve tutumunuzla halkın adamı olursunuz. Halk sizi kendi adamı kabul eder." açıklamasında bulundu.

 

 

 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:40
  1. Bekir Bozdağ
  2. kemal kılıçdaroğlu
  • OsmnshnOsmnshn1 sa önce
    Bozdağ: "Öyle atletle karavan içerisinde fotoğraf çektirip, 'halkın adamı' diye yandaş medyaya manşet yapılarak halkın adamı olunmuyor. Yaşantınızla, konuşmanızla, her türlü hal ve tutumunuzla halkın adamı olursunuz. Halk sizi kendi adamı kabul eder.TEŞEKKÜRLER SAYIN BOZDAĞ
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