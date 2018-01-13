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Bekir Bozdağ, ceketini vatandaşa hediye etti

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Yozgat'ta ceketini bir  vatandaşa hediye etti.

13 Ocak 2018 Cumartesi 17:28
Bekir Bozdağ, ceketini vatandaşa hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı yarınki AK PartiYozgat İl Kongresi'nin yapılacağı salonda son incelemelerde bulunan Başbakan YardımcısıBekir Bozdağ'ın salona girişinde ilginç bir olay yaşandı.

Bozdağ salona girerken Hasan isimli bir vatandaş yanına yaklaşarak Bozdağ'dan ceketini istedi. Vatandaşın isteğini geri çevirmeyen Bozdağ da çıkarttığı ceketini vatandaşa giydirerek hediye etti.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 17:28
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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