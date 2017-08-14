Bekçiler geri döndü

İSTANBUL - Geceleri İstanbul’un mahallelerinde nöbet tutacak 386 bekçi, bu akşam ilk görevine çıkacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, mahallelerde güvenliğin sağlanması için 8 Şubat’tan itibaren bekçiliğe müracaat eden 8 bin 320 kişiden 700’ünü seçti. Teorik ve uygulamalı eğitimden geçen bekçilere, Özel Hareket polislerinin katıldığı derslerde araç durdurma ve silah kullanma teknikleri öğretildi.

BU AKŞAM GÖREVE BAŞLIYORLAR

Eğitimini başarılı şekilde tamamlayan 386 bekçi, bu akşam ilk mesaisine çıkacak. Mahallelerde görev yapacak bekçiler, güneşin batışından doğuşuna kadar devriye görevini yerine getirecek. 8 saat çalışma ve haftada bir gün istirahat esasına göre çalışacak bekçiler, ilk etapta polis eşliğinde göreve çıkacak. Çarşı ve mahalle bekçileri, daha sonra da her mahallede iki kişi olacak şekilde nöbet tutacak.

Eğitimi süren 136 ve diğer işlemleri devam eden 178 kişi olmak üzere 314 bekçi de daha sonra göreve başlayacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Gayrettepe’deki biriminde, 386 bekçinin göreve başlaması dolayısıyla düzenlenen ve sadece Anadolu Ajansının izlediği törende, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, bekçilere hitap etti.

TOPLUMA GÜVEN AŞILAYACAĞIZ

Çalışkan, geçmişte bekçilerin önemli görevler ifa ettiklerini, gece nöbet tuttukları mahallelerde güvenilir görüldüklerini ve herkes tarafından sevildiklerini söyledi.

İstanbul’daki bekçilere “Gece Kartalları” ismini taktıklarını dile getiren Çalışkan, “Bu isim İstanbul’a hastır. Kendi aramızda sizlere ‘Gece Kartalları’ diye hitap edeceğiz. Gece Kartallarını topluma kabul ettireceğiz, sevdireceğiz. Bu sistemle topluma güven aşılayacağız. Yeni bir güç, yeni bir enerji. Bunu topluma kabul ettirip sevdirmek sizin ve bizim elimizde” diye konuştu.

İstanbul’da ciddi mesafeler alındığını, terörle anılan birçok ilçenin artık gündemden düştüğünü vurgulayan Çalışkan, “Daha önce terörle anılan Gazi Mahallesi, Okmeydanı, Kanarya gibi birtakım yerler, artık terörle anılmıyor. Bu, bizim çok planlı ve kararlı çalışmamız neticesinde oluştu. Bunu devam ettireceğiz ve daha ileri götüreceğiz” dedi.