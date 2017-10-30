Bekaroğlu'ndan flaş 'İyi Parti' açıklaması: Parti'nin önü...

Meral Akşener'in liderliğinde kurulan İyi Parti'nin kurucuları arasında MHP'den istifa eden ve ihraç edilen 4 milletvekili yer alıyor. MHP'lilerin yanı sıra, CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray da, partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye katıldığını açıkladı.

CHP'nin Mehmet Bekaroğlu'yla birlikte 'sağ'a açılmasının temsilcilerinden biri olarak görülen Çıray, istifasının ardından Bidebunudinle'ye konuk olarak, CHP'nin merkez sağa açılım hamlesinin başarısız olduğunu ifade etmişti.

Çıray'ın sözlerinin ardından, merkez sağ açılımının temsilcilerinden biri olarak görülen Mehmet Bekaroğlu da, Bidebunudinle'nin konuğu oldu. Bekaroğlu, merkez sağın çöküşünde Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz'ın katkısı olduğunu ifade ederek, "Merkez sağ, Türkiye'de belli bir dönemde ortaya çıkmış bir eğilimdir. Araçsaldır. CHP'nin içinden çıkmıştır. Türkiye'de merkez sağın çöküşünde Mesut Yılmaz ile Tansu Çiller'in de büyük katkısı olmuştur" diye konuştu.

'BOŞLUK DOLDURMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞ'

İyi Parti'yi de değerlendiren Bekaroğlu, İYİ Parti'nin oy potansiyeli olduğunu belirtti ve ekledi:

"Türkiye'de şu an büyük bir boşluk var. Siyaset, şu an kimlikler üzerinden dizilişlerden bir türlü kurtulamıyor. Bu da boşluk oluşturuyor. İYİ Parti, eski günlerdeki gibi merkez sağda kalarak boşluk doldurmak için yola çıkmış. Bir miktar oy alabileceklerini düşünüyorum ancak uzun vadede önlerini açık görmüyorum."

'MERKEZ SAĞ YUVARLAK LAFLAR DEMEKTİR…'

"Önlerinin açık olmamasının iki sebebi var" diyen Bekaroğlu, "Birincisi; İYİ Parti, özgün, yeni bir şey söylemedi. İdeolojik olarak yeni bir şey söylemiyorlar. İkincisi ise; Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002'deki çıkışı gibi bir rüzgâr yakalayamadı. Çok yuvarlak laflar söylüyorlar. Merkez sağ da zaten yuvarlak laflar demektir" diyerek sözlerini noktaladı.