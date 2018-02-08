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Bekaroğlu: Böyle giderse CHP yüzde 20'leri geçemez

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun listesinde olmasına rağmen PM üyeliği seçimlerinde delegelerden yeterli oyu alamayan Mehmet Bekaroğlu delegeleri eleştirdi. Bekaroğlu,"Kimlik siyaseti yapılıyor. Böyle giderse CHP yüzde 20'leri aşamaz" dedi.

08 Şubat 2018 Perşembe 16:33
Bekaroğlu: Böyle giderse CHP yüzde 20'leri geçemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinde olmasına rağmen PM üyeliği seçimlerinde delegelerden yeterli oyu alamayan Mehmet Bekaroğlu liste dışı kalmıştı.Bekaroğlu, yaşananların ardından kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PARTİ İÇİ ÇEKİŞMELER

Parti içindeki çekişmelere atıfta bulunan Mehmet Bekaroğlu, "CHP'de, benim 10 yıl daha kalsam anlamamın zor olduğu taktikler uygulanıyor." diye konuştu.

"CHP'DE KİMLİK SİYASETİ YAPILIYOR"

CHP'li vekil, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "CHP, sosyal demokrat kitle partisidir. Böyle bir partide, bütün kimliklerin, inançların, herkesin sosyal demokrat ilkeler çerçevesinde siyaset yapması gerekiyor. Bu böyle olmadığı için, belli kimliklerCHP'ye ekonomik, politik öneriler getirse bile rey verilmiyor. CHP tabanı da, delegeleri de içe kapanıyor ve kimlik siyaseti yapıyorlar.

"YÜZDE 23 AŞILAMAZ"

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na rakip olarak çıktı. Sayın İnce, bütün konuşmalarında kimlik siyasetinin dibine vurdu. Kim gelirse gelsin, kimlik siyaseti devam edecekse CHP'yi yüzde 20-22-23'lerden öteye taşıyamaz." (Sabah)

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 16:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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