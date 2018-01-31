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Bekamız için nükleer füze şart

Türkiye’nin savunma sanayii konusunda bir hayli ilerleme kaydettiğini, ancak bunun yeterli olmadığını ifade eden Mehmet Memiş, “Türkiye hem kendi bekası hem de İslam dünyasının bekası için atom bombasını ve nükleer füzelerini üretmelidir” diye yazdı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 22:28
Bekamız için nükleer füze şart

İşte o yazıdan bazı bölümler:

(...) 

Bu Almanlar, Amerikalılar, Ruslar, Fransızlar, İsrailliler, Vatikan ve NATO ne derse desinler, devletimiz ülkemizin bekası için içimizde ve sınırlarımızın dışında ne kadar terör örgütleri varsa hepsinin de kökünü kazıyacaktır. Her ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu farkında olamasa da Allah’ıma şükürler olsun Türkiye, terör örgütlerine karşı yaptığı operasyonlarda kendi ürettiğimiz yerli milli silah ve mühimmatları kullanıyor. Yıllardır yazılarımda ‘devletimiz milli politikayla kendi savunma gücümüzü var etmelidir’ derdim. Türkiye bugün kendi tankını, silahını, füzesini, insansız hava aracını, ağır silahlarını, askeri araçlarını, helikopterini, uçağını en yeni teknolojiyle üretiyor. Allah nasip ederse inşallah iki yıl sonra kendi savaş uçağımızı ve uçak gemimizi de üretmiş olacağız. 
(...)
Yalnız bunlar kesinlikle yeterli değil. Türkiye hem kendi  bekası hem de İslam dünyasının bekası için atom bombasını ve nükleer füzelerini üretmelidir. (...) Gerekirse milli gelirin yüzde 50’si savunma sanayiine gitsin. İllaki Türkiye kendi bakası için atom bombalarını, nükleer füzelerini  üretmelidir.  “Ama Hocam, sen hocasın sen bombadan silahtan ölümden idamdan bahsetmemelisin” diyebilirsiniz? Kardeşlerim ben, İslama aykırı bir şey söylemiyorum. Ülkemin bekasını ve ümmeti Muhammed’i düşündüğüm için bunları söylüyorum. Çünkü Türkiye’nin ve ümmetin düşmanlarında, ülkemizi bölüp parçalamak isteyen ülkelerde bu silahların âlâsı var. Onlar bizleri o silahlarla tehdit edip öldürüyor. Peki neden toprağımızı, namusumuzu savunmak için atom bombasına ve nükleer füzeye sahip olmayalım?
(...)

Akit Arşiv Sayfasından

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 22:28
  1. Mehmet Memiş
  2. nükleer füze
  • Oguz KaanOguz Kaan29 dk önce
    :-) evet hemde hizli bir sekilde hydrojen bombayi da unutmayalim. Bir Antimaterie bombasi üzerinede calismalar yapilmali. Tanklarin ve tanklarin üzerindeki makinali larin namlularida bir zahmet büyültelim. Micro dalga sacan füzeler bunu ihlarda yapar ve bir füze icinde 100lerce icinde kücük füzeler satalitlerle gps baglantili bilgileri havada yani hedefleri bildirip yaklastiginda gövde acilip hepside verilmis hedeflere yagmur gibi yamali
  • Murat Murat 31 dk önce
    Evet. Uyanalım. Artık.50. Yıl.Önce. Atom. Bombası.Yapmamız. Lazımdı. NOT.NOR.MADENİNİ.İŞLEMEDEN.SATIŞIN.AİLEN. YASAKLAYALIM. ARTIK.MOR.MADENİNİ.İŞLEYİP. UÇAK.VE. FUZE.YAKITI. SATILMASI. LAZIM
  • nn32 dk önce
    Çok güzelyüreğine sağlıkSAVUNMANINHERO TURUYAPILMALI YAKITI ORTAYA ÇIKTI İSALLAHHİDROJENBOMBA YAPILMALI
  • AntalyaAntalya38 dk önce
    Kesinlikle ve kesinlikle hatta gene kesinlikle haklı doğru ve yerinde tespit ve analiz...Allah Zalime merhamet Edip , Mazlumun ahını alan topluluklar dan eylemesin bizleri inşallah...
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz41 dk önce
    Vatan size minnetdarhani istikbal goklerde varolun bir olun kades olalim daha iyisini yapalim
  • YILDIRIM SEYREKYILDIRIM SEYREK43 dk önce
    Geç bile kalındı hemen yapılmaya başlanmalı.
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