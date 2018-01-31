Bekamız için nükleer füze şart

İşte o yazıdan bazı bölümler:

(...)

Bu Almanlar, Amerikalılar, Ruslar, Fransızlar, İsrailliler, Vatikan ve NATO ne derse desinler, devletimiz ülkemizin bekası için içimizde ve sınırlarımızın dışında ne kadar terör örgütleri varsa hepsinin de kökünü kazıyacaktır. Her ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu farkında olamasa da Allah’ıma şükürler olsun Türkiye, terör örgütlerine karşı yaptığı operasyonlarda kendi ürettiğimiz yerli milli silah ve mühimmatları kullanıyor. Yıllardır yazılarımda ‘devletimiz milli politikayla kendi savunma gücümüzü var etmelidir’ derdim. Türkiye bugün kendi tankını, silahını, füzesini, insansız hava aracını, ağır silahlarını, askeri araçlarını, helikopterini, uçağını en yeni teknolojiyle üretiyor. Allah nasip ederse inşallah iki yıl sonra kendi savaş uçağımızı ve uçak gemimizi de üretmiş olacağız.

(...)

Yalnız bunlar kesinlikle yeterli değil. Türkiye hem kendi bekası hem de İslam dünyasının bekası için atom bombasını ve nükleer füzelerini üretmelidir. (...) Gerekirse milli gelirin yüzde 50’si savunma sanayiine gitsin. İllaki Türkiye kendi bakası için atom bombalarını, nükleer füzelerini üretmelidir. “Ama Hocam, sen hocasın sen bombadan silahtan ölümden idamdan bahsetmemelisin” diyebilirsiniz? Kardeşlerim ben, İslama aykırı bir şey söylemiyorum. Ülkemin bekasını ve ümmeti Muhammed’i düşündüğüm için bunları söylüyorum. Çünkü Türkiye’nin ve ümmetin düşmanlarında, ülkemizi bölüp parçalamak isteyen ülkelerde bu silahların âlâsı var. Onlar bizleri o silahlarla tehdit edip öldürüyor. Peki neden toprağımızı, namusumuzu savunmak için atom bombasına ve nükleer füzeye sahip olmayalım?

(...)



Akit Arşiv Sayfasından