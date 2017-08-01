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Beijing Guoan duyurdu! Burak Yılmaz...

Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan'ın menajeri Ming Li, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın transferinde Trabzonspor'a zorluk çıkarmayacaklarını söyledi.

01 Ağustos 2017 Salı 18:50
Beijing Guoan duyurdu! Burak Yılmaz...

32 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'a transferiyle ilgili antrenman sonrası Çin basınına konuşan Li, bordo-mavili ekipten transfer teklifi aldıklarını belirterek, "Hemen geri çevirdik. Sonrasında Burak Yılmaz ile defalarca görüştük. Kulüp başkanımız da kendisiyle bir araya geldi." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'ın da takımdan ayrılmak istemediğini kaydeden Li, "Futbolcumuzun zorlukları atlatıp Guoan için ter dökmeye devam etmesini umuyorduk. Burak, Türkiye'ye dönmemesi halinde çocuğunun velayet hakkını kaybedeceğini iletti. Mahkeme Türkiye'de görülüyor, bu konuda bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüp olarak Burak Yılmaz'ın geçirdiği zor süreci anladıklarını aktaran Li, "Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'a transferi konusunda zorluk çıkarmayacağız. Durumu iki gün içerisinde netleşecek. Teknik ekip de her türlü ihtimale karşı hazır durumda." açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 18:50
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