Beijing Guoan, Burak Yılmaz’ın sözleşmesini feshetti

Milli futbolcu Burak Yılmaz’ın, Çin ligi takımlarından Beijing Guoan ile olan sözleşmesi feshedildi. Trabzonspor ile prensip anlaşmasına varan ve yeniden Trabzon’a dönmeye hazırlanan Burak’ın, sözleşmesi feshedildi. Trabzonspor’un Burak Yılmaz’ın kadroya dahil edildiğini kısa sürede açıklaması bekleniyor.

Milli oyuncu, 2010-2012 yılları arasında bordo-mavili takımda forma giyerken, 79 maçta 55 gole imza atmıştı.