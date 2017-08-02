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Beijing Guoan, Burak Yılmaz’ın sözleşmesini feshetti

Trabzonspor ile prensip anlaşmasına varan milli futbolcu Burak Yılmaz’ın, kulübü Beijing Guoan ile olan sözleşmesi feshedildi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:23
Beijing Guoan, Burak Yılmaz’ın sözleşmesini feshetti

Milli futbolcu Burak Yılmaz’ın, Çin ligi takımlarından Beijing Guoan ile olan sözleşmesi feshedildi. Trabzonspor ile prensip anlaşmasına varan ve yeniden Trabzon’a dönmeye hazırlanan Burak’ın, sözleşmesi feshedildi. Trabzonspor’un Burak Yılmaz’ın kadroya dahil edildiğini kısa sürede açıklaması bekleniyor.

Milli oyuncu, 2010-2012 yılları arasında bordo-mavili takımda forma giyerken, 79 maçta 55 gole imza atmıştı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:23
  1. Trabzon
  2. Trabzonspor
  3. Çin
  4. Burak Yılmaz
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