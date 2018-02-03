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Behich, Beşiktaş'ı pişman etti

Beşiktaş'ın yıllar önce beğenmediği Aziz Behich, Bursaspor'da harika performansın altına imza attı ve siyah-beyazlıları bir kez pişman etti.

03 Şubat 2018 Cumartesi 15:25
Behich, Beşiktaş'ı pişman etti

Süper Lig'de Bursaspor'da forma giyen Aziz Behich, Beşiktaş maçındaki performansıyla siyah-beyazlılara büyük üzüntü yaşattı. Türkiye'de Bursaspor'dan önce Beşiktaş'ın kapısından dönen Aziz Behich, gerçekleşmeyen transfer nedeniyle siyah-beyazlıları bir kez daha üzdü.

TRANSFERİN GÖZDESİ, MAÇIN DA YILDIZI OLDU

Avustralya'nın Melbourne Heart takımından 2013 yılının Şubat ayında Bursaspor'a transfer olan Aziz Behich'in yeşil-beyazlılardan daha önce Beşiktaş tarafından denemeye alındı. Sol kanat oyuncusu Aziz Behich, Beşiktaş ile çıktığı antrenmanlarda beğenilmedi. Bursaspor'da gösterdiği performansla geride kalan devre arası transfer döneminde Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemine giren ve adete sol bek transferi için gözde haline gelen Aziz Behich, Beşiktaş maçında bu kez maçın gözdesi oldu.

BURSASPOR SATMADI, KAZANDI

Siyah-beyazlıların, Bursaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta Ricardo Quaresma'ya adım attırmayan Aziz Behich, yeşil-beyazlıların savunma anlamında en dikkat çekici performansının altına imza attı. Bursaspor'un, devre arası transfer döneminde Galatasaray ve Trabzonspor'un teklif yaptığı Aziz Behich'i satmayarak ne kadar önemli karar aldığı bir kez daha ortaya çıkmış oldu. (Sporx)

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 15:25
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