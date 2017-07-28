Bediüzzaman'ın bahsettiği 'esir' maddesi ile ilgili müthiş keşif!

Bir ekip Gökbilimci, Dünya'dan 2 milyar ışık yılı kadar mesafedeki karanlık maddenin dağılımı ve hareketleri konusunda yeni bir harita yayınladı. Harita, dolaylı veriler kullanılarak karmaşık bilgisayar modellemesi sayesinde çıkartıldı.

Bilim insanlarının evrenin toplam kütlesinin yüzde 80'inden fazlasını oluşturduğunu iddia ettiği karanlık madde, henüz varlığı/yokluğu tam olarak bilinmeyen bir madde. Işık yaymadığı ve tepki göstermediği için dağılımı ve evrimi doğrudan gözlemlenebilir değil.

Karanlık maddenin haritası çıkarıldı

Kozmoloji ve Astropartikül Fiziği Dergisi'nde yayınlanan araştırmada, karanlık maddenin hareketini çıkarmak için galaksilerin dağılımının ayrıntılı haritası kullanıldı. Sekiz yıl yapılan gözlem sayesinde ulaşılan veriler, 900.000'den fazla galaksiden oluşuyor ve evrenin geniş bir üç boyutlu haritasını sunuyor.

Araştırmacı ekip, faz uzayını (bir sistemin tüm olası durumlarının temsil edildiği bir uzay) kullanarak karanlık maddenin yerini yaklaşık olarak çizmeyi başardı ve hareket hızını belirledi. Daha önce yalnızca simülasyonlarla analiz edilenin karanlık maddenin, ilk defa gözlemlere dayalı haritası çıkartıldı.

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