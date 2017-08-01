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Bedensel engellilerin akülü araç sevinci

Giresun’da üçbedensel engelliye akülü araçbağışlandı.

01 Ağustos 2017 Salı 13:52
Bedensel engellilerin akülü araç sevinci

" Kafa Yüz ve RekonstrüktifCerrahi Vakfı"tarafından bağışlanan akülü araçlara kavuşan engellilerin sevinci yüzlerine yansırken, Vakıf Başkanı Dr.Halil İbrahim Özkuş, her bireyin engelli adayı olduğunu belirtti.

Kulakkaya yaylasında düzenlenen etkinliğeDereli KaymakamıAzizi Oğuz Al,Dereli Belediye BaşkanıZeki Şenlikoğlu, ve Yavuzkemal Belediye Başkanı Abdullah Önal katılırkenetkinlikte, önce bedensel engellilere yönelik eğlence düzenlendiardından da kendilerine akülü araç bağışlandı.

Etkinlikte söz alan Kafa Yüz ve RekonstrüktifCerrahi Vakfı BaşkanıDr Halil İbrahim Özkuş, sosyal sorumlulukları gereğidernek bağışçıları tarafından temin edilen akülü araçları bağışladıklarını belirterek“Her şeyden önce her birimizin engelli adayı olduğunu unutmamamız gerekir. Engellilerin engelini ortadan kaldırmak her birimizin görevidir. Bizler de vakıf olarak bağışçılarımızın katkılarıyla temin edilen şimdilik üç akülü aracı ihtiyacı olan engellilerimize teslim ediyoruz. Bu bizim sosyal sorumluluk görevimizdir.Vakıf aracılığı ile bu türtalepleri imkanlar ölçüsünde yerine getirmeye çalışıyoruz.”dedi.

Dereli Kaymakamı Aziz Oğuz Al ise vakıf yönetimini kutlayan bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından akülü araçlarDereli KaymakamıAzizi Oğuz Al, Dereli Belediye BaşkanıZeki Şenlikoğlu, ve Yavuzkemal Belediye Başkanı Abdullah Önal tarafından engellilere teslim edildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 13:52
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