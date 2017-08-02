Beden işçileri iş bulmakta zorlanıyor

Hayalleri farklı, dertleri aynı olan onlarca beden işçisi günlük 40 lira yevmiye için gece saat 05.00’da kalkıp ekmek parası için yollara düşüyor. Akpınar Meydanı’nda bankların üzerinde veya çay ocakları önünde birilerinin kendilerini işe götürmesini bekleyen aralarında Malatyalıların da bulunduğu çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu illerinden iş için Malatya’ya gelen beden işçileri işsizlikten yana dertli. ’Ne iş olsa yaparız ağabey’ diyen ama iş bulmaktan zorluk çektiklerini belirten 63 yaşındaki Hasan İçli, "Evlerimizde gecenin karanlığında yola çıkıyoruz. Hepimiz fakir fukara insanlarız, iş elimize geçmiyor. Devletimiz bizlere yardım etsin” diye konuştu.