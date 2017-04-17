Bedelli askerlik çıkıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama

2017 yılında bedelli askerlik çıkacak mı? Bir milyon kişinin merakla beklediği bedelli askerlik ile ilgili gelişme var mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz akşam katıldığı bir televizyon programında kendisine sorulan bedelli askerlik sorusuna cevap verdi. İşte son dakika gelen haberler neticesinde bedelli askerlik gelişmeleri

2017 YILINDA BEDELLİ ASKERLİK ÇIKACAK MI?

Bedelli Askerlik konusunda aslında her kafadan başka ses çıkıyor diyebiliriz. Pek çok kişi 2017'de bedelli askerlik çıkmasının zor olduğunu düşünüyor.



TSK'nın görevli personel ihtiyacı bu düşüncelerin başını çekiyor. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Bedelli Askerlik Çıkacak mı? sorusunu yeniden sordurdu.



Kanal 24 Ekranlarına konuk olan Cumhurbaşkanı, kendisine yöneltilen "bedelli" sorusuna; "Onu Başbakan'a sorun" sözlerini sarf etti. Ardından sorulan 18 yaş grubuna milletvekilliği hakkının verilmesi ve askerlik konusu ile ilgili "gerekirse bedelli askerlik çıkartılır" cümlesi ile yanıt verdi. Bedelli Askerlik bekleyenler, aslında doğrudan bir cevap içermeyen bu açıklamaları bir umut ışığı olarak aldı. Pek çok kişiye göre bedelli askerlik çıkması çok uzak bir ihtimal değil