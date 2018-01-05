Bedelli Askerlik açıklaması bu kez Başbakan’dan geldi

Asker çağında olan gençler, bir süredir ‘2018’de bedelli çıkacak mı?’ sorularına yanıt arıyordu. Peki başbakan, bedelli askerlik sorularına ne yanıt verdi? Cuma namazı sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Başbakan, "Bedelli askerliğin 2017 yılı içinde gündeme gelmeyeceğini söylemiştiniz ama bu yıl içinde bedelli askerliğin çıkması bekleniyor mu?" sorusuna "Aynı şeyi söylüyoruz, değişik bir şeyimiz yok." karşılığını verdi.