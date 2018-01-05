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Bedelli Askerlik açıklaması bu kez Başbakan’dan geldi

Başbakan Binali Yıldırım, sık sık sosyal medyaya da konu olan bedelli askerlik ile ilgili açıklamada bulundu.

05 Ocak 2018 Cuma 17:38
Bedelli Askerlik açıklaması bu kez Başbakan’dan geldi

Asker çağında olan gençler, bir süredir ‘2018’de bedelli çıkacak mı?’ sorularına yanıt arıyordu. Peki başbakan, bedelli askerlik sorularına ne yanıt verdi? Cuma namazı sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Başbakan, "Bedelli askerliğin 2017 yılı içinde gündeme gelmeyeceğini söylemiştiniz ama bu yıl içinde bedelli askerliğin çıkması bekleniyor mu?" sorusuna "Aynı şeyi söylüyoruz, değişik bir şeyimiz yok." karşılığını verdi.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 17:38
  1. Başbakan Binali Yıldırım
  2. bedelli askerlik
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