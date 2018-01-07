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‘Bedel’ Gala yaptı

1001 Sanat tarafından sahnelenen Arthur Miller’in “Bedel” isimli tiyatro oyunu, Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gala yaptı.

07 Ocak 2018 Pazar 19:39
‘Bedel’ Gala yaptı

Oyuncu kadrosunda Hakan Eratik, Merve Anlağan, Murat Karasu ve Rüzgar Aksoy’un yer aldığı Bedel’in galasına tiyatro severler büyük ilgi gösterdi.

Amerika'da 1929 büyük ekonomik krizinin yok ettiği varlıklı bir aileden iki erkek kardeşin uzun yıllar sonra  inşaat sesleri, yıkılan binalar, alışveriş çılgınlığı arasında geçmişlerini sorgulayışlarının öyküsünün anlatıldığı oyun, izleyiciye başarı ve mutluluk kavramlarını sorgulatmasının yanı sıra geçmiş ve günümüz arasında yolculuk yaptırıyor.

“HERKES KENDİNDEN BİR ŞEYLER BULABİLECEK”

Kayhan Berkin’in rejisiyle sahnelenen oyunda Walter karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hakan Eratik, oyunun kuşaklara yayılmış bir oyun olduğuna dikkat çekerek, “Arthur Miller yeni dönem tiyatronun önemli bir temsilcisi. Her gelen izleyicinin kendinden bir şeyler bulabileceğini düşünüyorum. Çok evrensel bir oyun. Hayatı sorgulamak adına tüm tiyatro severler bu oyunu mutlaka seyretmeli” diye konuştu.

Oyunu izleyen Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğlu da oyunculara teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 19:39
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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