Bedavaya giden Diego Ribas'a 5 milyon euro

32 yaşındaki futbolcunun kulübü Flamengo'ya ve kendisine önemli teklifler yapıldığı iddia edilirken oyuncunun mali şartlardan dolayı Çin'de futbol oynamaya sıcak baktığı belirtildi. Diego Ribas'ın menajeri ve babası olan Djair de önceki günlerde Globoesporte'ye yaptığı açıklamada, "Ribas artık eski günlerindeki gibi. Morali ve futbolcu çok yükseldi. Karşılığını da alıyor. Önemli teklifler de alıyoruz. Çin Ligi Ribas'ın kariyerinin son döneminde değerlendirebileceği bir adres olabilir" şeklinde konuşmuştu.

Öte yandan Diego Ribas'u transfer etmek isteyen Çin kulübün Tianjin Quanjian olduğu belirtildi. Teknik direktörlüğünü Juventus'un efsane ismi Fabio Cannavaro'nun yaptığı kulübün Temmuz ayında açılacak transfer döneminde yıldız ismi kadrosuna katmak istediği aktarıldı.