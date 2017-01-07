BEDAŞ ve AYEDAŞ kesintileri iptal etti

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) ile İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamındaki planlı elektrik kesintilerini iptal etti.
Enerjisaya bağlı Başkent EDAŞ ve AYEDAŞtan yapılan yazılı açıklamalara göre, Başkent elektrik dağıtım bölgesinde 7-8 ve 9 Ocak tarihlerinde planlanan kesintiler yapılmayacak.
AYEDAŞ bölgesinde de 7-11 Ocak tarihleri arasındaki planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılması planlanan elektrik kesintilerinden vazgeçildi.