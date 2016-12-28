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Beckham'ın fotoğrafıyla Belediyeden ulaşım kartı aldı!

İzmir'de bir üniversite öğrencisi, belediyenin internet sitesi üzerinden başvurduğu ulaşım kartını, sistemin fotoğrafını kabul etmemesi üzerine deneme amacıyla yüklediği Beckham'ın fotoğrafıyla aldı.

Beckham'ın fotoğrafıyla Belediyeden ulaşım kartı aldı!
Eklenme: 28 Aralık 2016, 14:07
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İzmir'de bir üniversite öğrencisi, Büyükşehir Belediyesinin internet sitesi üzerinden başvurduğu indirimli ulaşım kartını, sistemin kendi fotoğrafını kabul etmemesi üzerine deneme amacıyla yüklediği ünlü futbolcu David Beckham'ın fotoğrafıyla aldı.

İsminin açık yazılmasını istemeyen Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi L.E.M, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyenin toplu taşıma araçlarından indirimli ücretle yararlanmak amacıyla yaklaşık 2 ay önce, İzmir Büyükşehir Belediyesinin internet sitesi üzerinden öğrenci ulaşım kartı için başvurduğunu söyledi.

Başvuru sırasında sistemin kendi fotoğrafını kabul etmediğini aktaran L.E.M, şunları kaydetti:

"Fotoğrafta sıkıntı olabilir diye başka fotoğraflarımla da denedim yine olmadı. Daha sonra 'Acaba sistemde mi hata var' düşüncesiyle internetten indirdiğim David Beckham'ın fotoğrafıyla yeni bir başvuru denedim. Beckham'a karşı özel bir sevgim yok, sadece bir berber dükkanının önünden geçerken fotoğrafını görmüştüm, oradan aklıma o geldi. Başvurum kabul edilince kendi fotoğraflarımdan biri kabul edildi diye düşündüm. Almaya gittiğimde bu durumu fark ettim."

Kimseyi kandırma amacının ve kötü niyetinin olmadığını, öğrenci olduğuna dair tüm belgelerinin bulunduğunu anlatan L.E.M, durumu düzeltmek için tekrar kart başvurusu yapmak istediğini ancak sistemde kayıtlı bir kartı olduğu için yeni başvuruya izin verilmediğini ifade etti.

Selena Gomez ve Messi'nin fotoğraflarıyla alınan kartlar varmış

İlk fırsatta belediyeye gidip fotoğrafının değiştirilmesini isteyeceğini belirten üniversite öğrencisi, 'Bazen fotoğrafa bakıp, 'Benzemiyorsun' diyenler oluyor. Bir arkadaşım da kartımı sosyal medyadan paylaştı. Selena Gomez, Messi gibi ünlülerin fotoğraflarıyla alınan kartlar varmış diye duydum. Sanıyorum onlar da deneme amaçlı attı." ifadelerini kullandı.

40 ünlü fotoğraf

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğünce konuyla ilgili yapılan açıklamada, öğrenci kartı için yapılan online başvuruda başkasına ait fotoğraf kullanıldığı tespit edilen kartların iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Her gün on binlerce adet başvuru talebinin karşılandığı kart ünitesindeki arkadaşlarımız, bugüne kadar aralarında Brad Pitt, Adriana Lima, Angeline Jolie, Johnny Deep, Al Pacino, Tarkan, Ahmet Kaya, Ronaldo, Muslera, Volkan Demirel ve Mesut Özil gibi ünlü fotoğraflarıyla yapılan 40 kart başvurusu tespit etmiş ve iptal yoluna gitmiştir. Yoğun talep arasında sahte fotoğraflı başvurusu gözden kaçan L.E.M'nin kartı ise 20 Aralık 2016 tarihi itibarıyla iptal edilmiştir. İlk bakışta gülümseten bir yöntem gibi görünse de yapılan bu iş yanlış beyandır."

 

 
EtiketlerDavid BeckhamDokuz Eylül Üniversitesiİzmir Büyükşehir Belediyesikartöğrenci
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