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BEBKA Yönetim Kurulu Bilecik’te buluştu

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Ağustos ayı toplantısı Bilecik’te yapıldı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:03
BEBKA Yönetim Kurulu Bilecik’te buluştu

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, BEBKA Ağustos ayı yönetim kurulu toplantısı için Bilecik’e gelen Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak’ı, Bilecik Valiliği hizmet binasındaki makamında ağırladı.

Bilecik Valiliği Şeref Defterini imzalayan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak’a, yeni görevinde başarı temennilerini ileten Vali Büyükakın, burada bir süre sohbet ettikten sonra birlikte İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya katıldı.

Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Büyükakın’ın başkanlığında Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Oğuz Sertler, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mefail Ateş, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim’in katıldığı Yönetim Kurulu toplantısında, gündemdeki konular ele alındı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:03
  1. Eskişehir
  2. Bilecik
  3. Bursa
  4. Güler
  5. Vali Büyük
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