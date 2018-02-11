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Bebeklerin gözleri neden çapaklanır?

Bebeklerin bir kısmı gözyaşı kanalı gelişimi tamamlanmadan dünyaya gelir. Yeni doğanlarda gözyaşı kesesinin burna açıldığı kanaldaki ince zarın kapalı olması sıklıkla görülen bir vakadır. Gözyaşı kanalları tıkanık olduğunda fazla gözyaşı buruna boşalamaz. Bu da yeni doğan bebeklerin gözlerinde çapaklanmaya yol açar.

11 Şubat 2018 Pazar 09:37
Bebeklerin gözleri neden çapaklanır?

Kanal tıkanıklığı, gözyaşı kesesi bölgesine masaj yapılarak 1 yaşına kadar genellikle açılır. Yenidoğan bebeklerde çapaklanmaya sebep olan bir diğer hastalık da yenidoğan konjonktivitidir. Yenidoğan konjonktiviti genellikle yoğun, koyu sarı, yeşilimtırak akıntılı çapaklanmalara sebep olur. Bebeklerde ilk bir ay içerisinde görülen bu konjonktivitin diğer bulguları ise gözlerde kızarıklık, şişme, yaşarma ve tahriştir. Yeni doğan konjonktiviti, gözyaşı kanal tıkanıklığına bağlı olarak, enfeksiyon kaynaklı ya da kimyasal sebeplerde görülmeye başlanır. Enfeksiyona yol açan sebepler ise anneden geçen bakteri ve virüslerdir. Doğumda kullanılan topikal antimikrobiyaller ismini verdiğimiz koruyucu tıp uygulamaları ise kimyasal konjonktivite neden olabilir.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 09:37
  1. gözyaşı kesesi
  2. Bebeklerin gözleri neden çapaklanır?
  3. çapaklanma

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