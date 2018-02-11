Bebeklerin gözleri neden çapaklanır?

Kanal tıkanıklığı, gözyaşı kesesi bölgesine masaj yapılarak 1 yaşına kadar genellikle açılır. Yenidoğan bebeklerde çapaklanmaya sebep olan bir diğer hastalık da yenidoğan konjonktivitidir. Yenidoğan konjonktiviti genellikle yoğun, koyu sarı, yeşilimtırak akıntılı çapaklanmalara sebep olur. Bebeklerde ilk bir ay içerisinde görülen bu konjonktivitin diğer bulguları ise gözlerde kızarıklık, şişme, yaşarma ve tahriştir. Yeni doğan konjonktiviti, gözyaşı kanal tıkanıklığına bağlı olarak, enfeksiyon kaynaklı ya da kimyasal sebeplerde görülmeye başlanır. Enfeksiyona yol açan sebepler ise anneden geçen bakteri ve virüslerdir. Doğumda kullanılan topikal antimikrobiyaller ismini verdiğimiz koruyucu tıp uygulamaları ise kimyasal konjonktivite neden olabilir.