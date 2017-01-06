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Bebeklerde pişik nasıl önlenir?

Pişiği önlemenin en etkin yolu bebeğin poposunun suyla yıkanmasıdır. Temizlik su ile yapıldıktan sonra iyice kurulanmalıdır. Bebek için kullanılan bezler kaliteli ve bebeğin boyuna uygun olmalıdır. Bebeğin bezi günde en az 6-7 kez değiştirilmelidir. Bezlerin değişimi 2-3 saate bir olmalıdır. Oluşan pişik kullandığınız bebek bezinden olabilir. Bu nedenle bezin markasını değiştirebilirsiniz. Ayrıca kullandığınız ıslak mendilden dolayıda pişik oluşabilir. Buna karşın en iyi yöntem ise ıslak mendilleri yıkayarak kullanmanızdır.

Bebeklerde neden pişik olur?

- Bebeğin bezinin değiştirilmesinde kullanılan deterjanlar ve temizlik maddeleri

- Kötü hijyen

- Bebeğin altını pislemesi

- Alt bezinin yeterince sık değiştirilmemesi

- Mantar enfeksiyonları

- Emzirme döneminin bitmesi

- Çinko eksikliği

Dikkat edilmesi gerekenler!

1. Bezin kapladığı alan temiz, kuru ve serin tutulmalıdır.

2. Bebeğin kilosuna uygun, doğru boyda çocuk bezi seçilmelidir.

3. Bebeğiniz altını pislediğinde mutlaka değiştirmelisiniz.

4. Bebeğin altı mümkün olduğu kadar havalandırılmalıdır.

5. Bebeğe yeni bez bağlamadan önce altının kuru olduğundan emin olunmalıdır.

6. Altbezinin üzerine sentetik malzemeden yapılmış giysiler giydirilmemeli

7. Kumaş alt bezi kullanılıyorsa bezleri yıkadıktan sonra kimyasal maddelerden ve mikroplardan arındırmak için en az 15 dakika süreyle kaynatılmalıdır.

8. Yumuşak ve alkolsüz mendil tercih edilmelidir.

10. Sabun ve şampuan her gün kullanılmamalıdır.

11. Bebeğin altı bağlanırken, mümkün olduğu kadar bel bölgesinde gevşek bağlanmalıdır.

Pişik sorununa bitkisel çözümler!

Zeytinyağı

Sızma zeytinyağı cildin yenilenmesini sağlamakta ve iyileşmeyi kolaylaştırmaktadır. Ayrıca zeytinyağı, cilt kaşıntılarını da sakinleştirmektedir.

Zerdeçal tozu

Zerdeçal tozu ile bir miktar zeytinyağını karıştırıp, birkaç gün boyunca, günde 2-3 defa etkilenen bölgeye sürebilirsiniz.

Karbonat

1'e 3 oranla karbonat ile suyu karıştırın ve pişikli alana uygulayın. Birkaç dakika bekledikten sonra yıkayın. Bu işlemi birkaç gün boyunca günde 1 kez tekrar edin.

Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı ile karbonatı karıştırın. Elde edilen macunu etkilenen alana sürün. 5 dakika bekledikten sonra su ile durulayın. Bu işlemi pişikler gidene kadar günde 1-2 kez tekrar edin.

Uyarı: Karbonatı cildinizin üzerinde uzun süre bırakmayın. Aksi takdirde şiddetli kaşıntıya yol açabilir.

Yulaf ezmesi

Bir blender yardımıyla yulafları öğütün ve sıcak banyo suyuna ekleyin. Pişikten etkilenen alanı bu suda 15-20 dakika kadar bekletin. Bu işlemi pişikler gidene kadar her gün tekrarlayın.

Eğer pişik yüzünüzde oluşmuşsa, eşit miktarlarda yulaf ezmesi ile sade yoğurdu ve az miktardaki balı karıştırın. Elde edilen karışımı Y,yüzünüze sürüp 1 saat bekleyin. Daha sonra yüzünüzü yıkayın. Bu işlemi pişik ortadan kalkana kadar her gün tekrar edin.

Aloe vera

Aloe vera yapraklarının jelini çıkartarak etkilenen alana uygulayın ve 20 dakika bekletin. Daha sonra su ile yıkayın. Bu işlemi pişik iyileşene kadar günde en az 3 kez tekrar edin.

Soğuk kompres

Ağzı kilitli plastik torba içine buz parçalarını koyun ve etkilenen bölgeye birkaç dakika boyunca uygulayın. Bu işlemi günde 2-3 kez tekrar edin.

Uyarı: Buz küplerini doğrudan cilt üzerine uygulamayın.

Papatya

Bir parça temiz kumaşı, papatya çayına batırıp etkilenen alana uygulayın ve 10-15 dakika bekletin. Bu işlemi, günde 2-3 kez tekrar edin.

Tespih ağacı

Bir avuç tespih ağacı yaprağını su içerisinde 15-20 dakika kaynatıp süzün. Soğumasının ardından bir pamuk yardımıyla etkilenen bölgeye 10 dakika boyunca uygulayın. Bu işlemi günde birkaç kez tekrar edin

Kişniş

Dövülmüş kişniş yapraklarını macun kıvamına getirip, etkilenen bölgeye sürün ve yarım saat bekletin. Daha sonra su ile yıkayın. Bu işlemi günde 1-2 defa tekrarlayın. Ya da 1 tatlı kaşığı kişniş tohumunu bir kupa su içinde kaynatın. Bu çayı pişikler tamamen yok olana kadar, günde bir defa için.