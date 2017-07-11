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Bebeklerde boy uzatmasını sağlıyor...

Yapılan araştırmalara göre, bebeklerin günde bir yumurta tüketmesi boy uzamasına yardımcı oluyor.

11 Temmuz 2017 Salı 09:42
Bebeklerde boy uzatmasını sağlıyor...

Araştırmalar, bebek ve çocuklarda günde bir yumurta tüketiminin boy uzaması ve büyümeye olumlu katkı sağladığını ortaya koydu.

Pediatrics dergisinde yayımlanan araştırmada, Ekvator'daki yetersiz beslenen 6-9 ay aralığındaki 160 bebek üzerinde çalışma yapıldı.

Gelişme geriliği gösteren bebeklerden rastgele seçilen 60'na, 6 ay boyunca düzenli olarak günde bir yumurta verilerek, protein, demir, çinko, fosfor gibi maddeler açısından zengin bu gıdanın boy ve gelişim üzerindeki etkileri incelendi.

Lora Lannotti ve ekip arkadaşları, çalışma boyunca her hafta Ekvator'un dağlık bölgelerinde yaşayan araştırma grubundaki bebeklerin ailelerini ziyaret ederek, yumurta tüketiminin bebeklerde alerji gibi herhangi bir yan etkisi olup olmadığını kontrol etti.

Çalışma sonunda, yumurta tüketen bebeklerin tüketmeyenlere göre yüzde 47 daha az gelişme geriliği gösterdiği tespit edilirken, bu bebeklerin de çalışmanın başlangıcında ayına göre küçük kabul edilenler olduğu vurgulandı. 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 09:42
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  5. yumurtanın faydaları
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