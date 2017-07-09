Bebek katili Ermenistan’a tepki

YENİ AKİT / ANKARA - Ermenistan’ın 4 Temmuz 2017 tarihinde, Azerbaycan’ın Fizuli ilinin Alhanlı köyüne top ateşine tutması sonucu, köy sakinlerinden 50 yaşında bir kadın ile 2 yaşındaki torununun hayatlarını kaybetmesine tepki yağıyor. Dünya Azerbaycanlıları Koordinasyon Şurası Üyesi Prof. Dr. Aygün Atar ve YTSAM Başkanı Hasan Celal Güzel, Ermenistan’ın katlettiği günahsız Zehra bebek ve Guliyeva Sahibe İdris kızı ile ilgili olarak ortak bildiri yayınlayarak Ermenistan’a sert yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundular.

Güzel ve Atar bildiride şu ifadelere yer verdi: “Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından 4 Temmuz 2017 akşamı Azerbaycan’ın Fizuli ilinin Alhanlı köyünün otomatik silahlar ve el bombalarıyla taranması sonucunda 1967 doğumlu Guliyeva Sahibe İdris kızı ve 17 aylık Guliyeva Zehra Elnur kızı katledilmiştir.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin bu tahribatı yurt dışında yaşayan Azerbaycanlıları dünyada yaşayan Türk soydaşlarımızı ve insani duygular taşıyan herkesi derinden sarsmıştır. Bu facia Azerbaycan topraklarında Ermeni işgalinin devam etmesinin bölge için ne denli ciddi tehlike oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Ermenistan devleti işgalci siyaseti ile uluslararası hukuku hiçe saymakta, evrensel hukuk ihlali devam ettirmektedir. Tüm bunları göz önünde bulundurarak dünya kamuoyunu, uluslararası teşkilatları, AGİT Minsk grubunun eşbaşkanlığını yürüten ülkeleri, Birleşmiş Milletleri işgalci Ermenistan devletine karşı somut adımlar atmaya, uluslararası hukuk kurallarına uygun sert yaptırımlar gerçekleştirmeye davet ediyoruz”

“BM, AGİT, AP VE AB’DEN SOMUT ADIMLAR ATMASINI TALEP EDİYORUZ”

“Evrensel İnsan Hakları Bildirisi’ne esasen (Cenevre Konvansiyonu) savaş dönemlerinde dahi sivil halkın dokunulmazlığı kuralı geçerlidir, oysa bölgede aktif savaş olmamasına rağmen 17 aylık bebeği acımasızca katleden Ermenistan bu kuralı ciddi şekilde ihlal etmiştir” denilen bildiride, “Uluslararası toplumun on yıllardır devam eden Ermeni vahşetine sessiz kalması bu devletin işgalci politikalarını devam ettirmesine sebebiyet vermektedir. Gerçekleştirilen cinayetlerin cezasız kalması Ermenistan ordusunun Azerbaycan’ın daha nice masum vatandaşının katledilmesine imkân tanımaktadır.

Yurt dışında yaşayan Azerbaycanlılar olarak Azerbaycan devletinin topraklarımızın işgalden azad edilmesi, işgalcilerinin cezalandırılması yönünde sürdürdüğü politikayı sonuna kadar destekliyoruz. Birleşmiş Milletler, AGİT, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği’nin Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan silahlı kuvvetlerini çekmeye mecbur etmesi için somut adımlar atmasını talep ediyoruz.

Bölgede sulhun, istikrarın, barışın temin edilmesi için mevcut duruma derhal son verilmeli, Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgali durdurulmalıdır. Bir millet iki devlet olduğumuz kardeş Türkiye de bölge politikasında bu temel prensibin üzerinde ısrarla durarak uluslararası arenada bu söylemi sürdürmektedir. Tescilli terör örgütü olan PKK’ya karşı Türkiye’nin haklı mücadelesini her fırsatta eleştiren, yüzde yirmisi işgal edilmiş vatan topraklarının barış yoluyla geriye alınması için gayretle çaba gösteren Azerbaycan’ın sürdürdüğü siyaseti Ermeniler lehinde sorgulayan Batı’dan 17 aylık Zehra bebeğin katillerinin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Terörü her türlüsünü lanetliyor, bu vesileyle içinde bulunduğumuz hafta da DEAŞ tarafından katledilen Telafer’deki 200’e yakın Türkmen şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.”

ABD’de yaşayan Azeriler’den protesto

ABD’de yaşayan Azeriler, Ermenistan ordusu tarafından öldürülen iki Azeri vatandaşı için Washington ve New York’ta gösteri düzenledi. Başkent Washington’da ellerinde Azerbaycan bayrakları taşıyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar atan grup, Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alan saldırısına sert tepki gösterdi. Protestocularca yapılan açıklamada, Ermenistan ordusu

nun saldırısında 2 yaşındaki Zehra Guliyeva ile 50 yaşındaki babaannesi Sahibe Guliyeva’yı öldürdüğü belirtilerek, “Dünya kamuoyu masum bir çocuğun öldürülmesine gözünü kapatmamalı” ifadeleri kullanıldı. Göstericiler, “Terörist Ermenistan”, “Bebek katili Ermenistan”, “İşgalci Ermenistan, Azerbaycan topraklarından defol”, “Her şey Azerbaycan için” sloganları attı.