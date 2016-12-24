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Bebeğinizin ilk ayakkabısı nasıl olmalı?

Bebek gelişiminin ilk 1 senesi oldukça önem taşımaktadır. Ayaklar çok fazla büyüdüğü için bu yaşta alınacak ayakkabıların gelişimi engellememesi gerekir.

Bebeğinizin ilk ayakkabısı nasıl olmalı?
Eklenme: 24 Aralık 2016, 11:06
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Bir bebeğin en önemli kilometre taşlarından birisi yürümeye başlamasıdır. Yürümeye başladığı andan itibaren nasıl bir ayakkabı giyeceği ilerideki ayak gelişimi için önemlidir.

Bebeğiniz ilk adımlarını atıyor

Bebeğin ilk adımlarını atarken ilk dikkat edilmesi gereken konu ayak parmaklarını da yere basıp basmadığını kontrol etmek olmalıdır. Bebeğin ayak parmaklarıyla yere basması yürüme refleksinin gelişmesine yardımcı olur. Bunu kontrol etmenin en kolay yolu bebeğin ilk adımlarını çıplak atmasıdır. Ayakkabı seçimi sonraki bir süreçtir.

Bebekler belli bir yaşa gelinceye kadar ayak kemikleri gelişimlerini tamamlamaz. Bu sebepten ilk ayakkabıları yumuşak olmalıdır. Ayakkabı doğal malzemelerden yapılmış olmalıdır. Ayakkabı ayakların şeklini alabilen, yumuşak, esnek ve ayak parmaklarını kavramalıdır.

Çok sert ayakkabılar bebeğin ayak gelişimine zarar verir. Sert ayakkabılar çocuğun ayak tabanındaki kavisin, yani çukurun düzgün oluşmasını, ayak adalelerinin sağlıklı gelişmesini ve yürüme denge refleksinin doğal gelişimini engeller. Bu yüzden tercih edilmemelidir.

Dikkat edilmesi gereken diğer hususlar:

  • Ayakkabı seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken diğer konular;

  • Ayakkabı ayağı sıkmamalı, hava almalıdır.

  • Alerji yapmayan, tahriş etmeyen ayakkabılar seçilmelidir.

  • Ayakkabı ne küçük ne de büyük olmalıdır. Topuk arkasında bir küçük çekecek girecek mesafe olmalıdır.

  • Ayakkabı alınırken mutlaka denenmelidir. Eğer bebek birkaç adım attığında rahat olmadığı gözlemlenirse bırakılmalıdır.

  • Ayakkabıda toka, kemer gibi aksesuarlar olmamalıdır.

  • Ayakkabı seçimi yaşa göre olmalıdır. Büyüyeceği öngörüsüyle büyük ayakkabı alınmamalıdır.
 
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