Bebeğinizi tuzlayarak yıkamayın!

Bebek bakımıyla ilgili adetlerden birisi de bebeğin tuzlanmasıdır. Bebeğin 40. gününde 40 banyosunda bazı kesimlerde ise ilk banyosunda uygulanır. Buradaki asıl amaç, terinin kokmasını önlemek. Doğumun hemen sonrasında tuzlanan bebeğin bir daha asla ter kokmayacağına inanılır.

BEYİN KANAMASINA YOL AÇABİLİR

Oysaki yeni doğan bebeğin tuzlanması oldukça zararlıdır. Çünkü bebeklerin cildi çok hassas olduğundan ve cildin tuzu emmesiyle sonuçlanan bebeklerde beyin kanaması görülebilmekte hatta sırf bu adetten dolayı bebek ölüme kadar gidebilmektedir.

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