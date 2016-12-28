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Bebeğinizi kolay uyutmanın yolları

Uykuya dalmakta zorlanan bebekler için ipuçları...

Bebeğinizi kolay uyutmanın yolları
Eklenme: 28 Aralık 2016, 09:52
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Göz kontağı: Yatmadan önce en son yapmanız gereken şey bebeğinizden uzak mesafede olmak. Uzun ve hareketli göz kontağı bebeğinizi fazlasıyla uyarır. Bu nedenle bebeğinizi yatırırken göz kontağından kaçının.

Ilık banyo: Ilık su, yumuşak bir süngerle yapılan sevecen dokunuşlar kimi rahatlatmaz ki? Uyku öncesi banyo bebeğinizi gevşetecektir.

Birlikte yatmak: Birlikte uyumanın yanında ya da karşısında olabilirsiniz ancak yapılan araştırmalara göre ebeveynleri ile birlikte uyuyan çocuklarda daha yüksek özgüven ve daha az endişeye rastlanmış. Birlikte uyumanın güvenli olması için beşik ya da yatağı kendi yatağınızın yanına yerleştirin. Aynı yatakta küçük bebekle uyumak tehlikeli olabilir.

Gece beslenmesi: Eğer bebeğiniz gece acıkarak uyanıyorsa gece beslenmesi size yardım edebilir. Acıkarak uyanmasını beklemek yerine bebeğiniz uykuya geçmeden onu besleyin. Bazı çalışmalar fazladan beslemenin bebeğin karnını tok tutarak gece daha az kesintili uyumasına yardımcı olacağını gösteriyor.

Güvenli bir yatak: Yatağın içindeki her şeyi bebek uyurken dışarıda tutun. Battaniye, oyuncak ve hatta yatağın etrafındaki koruyucu bile bebeğin boğulmasına neden olabilir. Gergin lastikli bir çarşaf yatakta olması gereken tek şeydir. Eğer üşümesinden endişeleniyorsanız uyku tulumu giydirmeyi tercih edin.

Dokunun: Bebeğinizi yatağına yavaşça koyun. Ellerinizle karnına, kol ve başına yumuşak bir şekilde dokunun. Bu dokunuş ona yakınında olduğunuzu hissettirerek rahatça uyumasına neden olacaktır.

Uyku saati: Aşırı yorgun bir bebeği uyutmak çok zordur. Belli bir uyku saatinin olması çok önemlidir. Uzmanlar 1 yaşın altında bebekler için en ideal saatin 6.30-7 olduğunu söylüyorlar. Erken yatmak erken kakmaya sebep olmaz tam tersine zamanında yatmak iyi ve uzun bir gece uykusuna yardımcı olur.

Pijama: Renkli baskılı pijamalar çok şirin olsalar da bazen sentetik oldukları için bebeğe rahatsızlık verirler. Bebek ve çocuk pijamalarında mümkün olduğunca pamuğu tercih edin. Çok bol yerine bebeklerin güvenliği için üzerlerine iyi oturan pijama giydirmeye özen gösterin.

Karanlık oda: Bebeğinizin uyku vakti olduğunu anlaması için odasını karartın. Gece lambasını söndürün, koyu, ışığı geçirmeyen perdeleri tercih edin. Öğle ya da gece uykusundan uyandığı zaman ise mutlaka perdeleri açın ve günışığını içeri sokarak gece gündüz farkını anlamasını sağlayın.

Uyku öncesi masaj: Yapılan bir araştırmaya göre bebekler ve küçük çocuklar uyku öncesi 15 dakikalık masaj ile sadece uyku öncesi kitap okunan çocuklara göre daha hızlı uykuya dalıyor. Bebek yağınızın kapağını açın ve yumuşak dokunuşlarla masaja başlayın.

 
Etiketlerbebekuykuuyku düzebiÇocuk Haberleri
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