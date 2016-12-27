Cloudflare

Bebeğinizi giydirirken nelere dikkat etmelisiniz?

Bebeğinizi giydirirken öncelikle dikkat etmeniz gereken noktalar var.

Bebeğinizi giydirirken nelere dikkat etmelisiniz?
Eklenme: 27 Aralık 2016, 10:27
Bu haber 711 kez okundu

Bebeğinizi giydirip soymak ilk basta biraz zorlayıcı olabilir. Özellikle de ilk defa bir bebeğe bakıyorsanız o minik kolu kıyafetin içine sokmak hem sizi hemde bebeği yorabilir. Bebekler vücutlarının aniden hava ile temas etmesinden hoşlanmayabilirler. Bu yüzden bebeğinizi düz bir zemine yatırın ve ılık ortamda giydirin.  Bebeği giydirirken bir elinizde vücudunu mutlaka destekleyin. Bebeğinizi sarsmamaya ve canını acıtmamaya dikkat edin . Bütün bunların yanı sıra bebeğinizi giydirmenin onunla iletişim kurmak için en güzel anlardan biri olduğunu da unutmayın. Onunla konuşun ve şarkılar söyleyin.

Kıyafetler nasıl seçilmelidir?

*Sağlıklı ve yumuşak olması açısından % 100 pamuklu giysiler seçin.

*Günün büyük bölümünü uyku ile geçiren bebeğinizin giysisinin içinde rahat ve huzurlu olması uyku kalitesi açısında çok önemlidir. Bebeğinize dar, sıkan giysiler giydirmemelisiniz. Bebeğiniz ilk günler hızla büyüdüğünden tulumları çabucak küçülebilmektedir. Bu nedenle özellikle ayaklı tulumlarda “Yeni doğan” bedeni yerine “0-3 ay” tercih etmelisiniz. Bebeğinizin bacaklarını gerdiğinizde tulumun uzunluğunun yeterli olduğuna dikkat edilmelidir. Giysilerin boyun, bilek, bel gibi daha dar olan kısımlarını da kontrol etmelisiniz.

*Anne sütüyle beslenen bebeğinizin altını sıklıkla değiştirmeniz gerektiğinden önden çıtçıtlı, kolayca açılabilen bodyleri tercih etmeniz çok pratik olacaktır.

*Dışarı çıkarken bebeğinize mutlaka şapka giydirin. Bu dönemde bebeklerin başları, vücutlarına oranla büyüktür ve baş bölgesinden ısı kaybı çok olur.

*Yeni aldığınız her giysiyi bebeğinize giydirmeden mutlaka yıkayın.

*Yeni aldığınız giysilerin etiketlerini kesin, marka ya da kullanım talimatıyla ilgili bu etiketler genelde bebekleri rahatsız etmektedir.

*Anne-babaların en sık yaptığı hatalardan biri de bebekleri fazla giydirmek oluyor.

*Terleyen bebek su kaybedeceğinden ve  terleme ile vücudun ısısı da düşeceğinden gereğinden fazla giydirilen bebek üşümeye daha meyilli olur. Çok kalın bir kat giydireceğinize, ince giysileri birkaç kat giydirin. Böylece bebeğiniz daha az terler ve ortamın ısısına göre giysisini ayarlayabilme imkanınız olur. Ev içinde yenidoğan bebek için bir body, onun üzerine de bir pijama takımı ve ya tulum ve çorap giydirmeniz yeterli olacaktır. Hava soğuksa, bir battaniye ile bebeği sarabilir ya da üzerine bir yelek ya da hırka giydirebilirsiniz. Bebeğiniz eğer prematüre ise, normal kilosuna ulaşana kadar bir kat daha fazla giydirmeniz gerekecektir.

*Bebeğiniz için sevdiklerinizden çok sayıda hediye gelecektir ve genelde bu hediyelerin çoğunluğu da giyim olmaktadır. Pek tabi ki hepsi birbirinden şirin bu giysileri bebeğinize giydirmek için sabırsızlanacaksınız ama ihtiyaçlarınızı belirlemenizde de fayda var. Sahip olduklarınızı aylara göre ayırın. Sizin bebeğiniz için almış olduklarınız ile gelen hediyeleri mutlaka karşılaştırın ve aylara göre ihtiyacınızdan fazla olan giysileri sizde eksik olan bir beden ile değiştirin. Örneğin herkes size 0-3 yaş giysisi aldıysa bir kısmını aynı modelin 3-6 ay bedeniyle değiştirebilirsiniz.

 
EtiketlerseçimbebekkıyafetAnne Çocuk Haberleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • ABD Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!
  • Hababam Sınıfı'nda Osmanlı'ya böyle sövmüşler
  • Büyükelçi suikastinin düzenlendiği dizinin sonraki bölümünde...
  • Çavuşoğlu beklenen müjdeyi verdi
  • Putin’in sır küpü de ölü bulundu
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum ama...
  • Düşen Rus uçağındaki son konuşma: 'Kaltak bu da ne'
  • ‘Bar terörü’ Kadıköy’de
  • O ilimizde tonlarca altın bulundu
  • Sıcak gelişme! Türk hacker ordusu geliyor!
  • MİT Müsteşarı değil CIA ajanıymış!
  • Petekler neden ısınmaz?
  • Suriye'de ateşkeste anlaşma sağlandı
  • "ABD'den haber; Erdoğan'a darbe yapılacak"
  • Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden esrarengiz adam
  • Komandolar sınırı geçti
  • ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah cevap
  • Mete Yarar: Operasyon bir ay daha geç başlasaydı...
  • Kelle paça çorbasının inanılmaz faydaları
  • Korkulan oldu! Esed oraya saldırıyor
  • Hava koşulları savaş uçaklarını etkiledi
  • İstanbul'u kaç paraya satın alabilirsiniz ?
  • Meclisten geçti! Seçimler artık 5 yılda bir
  • Erdoğan, gerçekleri ABD'nin yüzüne vurdu! Cevap gecikmedi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
'Bu arabayı gören ihbar etsin!''Bu arabayı gören ihbar etsin!'

Ankara'da bir otomobili ve değerli eşyaları çalınan bir vatandaş 'Bu…

İstanbul 'kar' için hazırİstanbul 'kar' için hazır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, kar beklenen…

Meteoroloji'den Akdeniz için uyarı geldi!Meteoroloji'den Akdeniz için uyarı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Antalya'nın doğusu, Mersin ve Adana çevrelerinde sahil…

O ilimizde tonlarca altın bulunduO ilimizde tonlarca altın bulundu

Antalya'da kaçak define kazısı yapılan alanda 20 ton altın bulunduğu…

İzmir'de 10 yaşındaki öğrencinin üzerine okul kapısı devrildi!İzmir'de 10 yaşındaki öğrencinin üzerine okul kapısı devrildi!

İzmir'de bir öğretmenin "Çocuklar gelin, yardım edin kapıyı kapatalım'' demesi…

Bursa'da 4.6 kilogram esrar ele geçirildi!Bursa'da 4.6 kilogram esrar ele geçirildi!

Bursa'da narkotik şube ekipleri yaptıkları operasyonla takside sevkiyatı yapılan 4.6…

Evlilik teklifini 'red' edince ihbar edildi!Evlilik teklifini 'red' edince ihbar edildi!

Aydın'ın Germencik İlçesi’nde adliyede zabıt katibi 34 yaşındaki Erdoğan.K., iddiaya…

İstanbul'da 30 Aralık'ta 7 ilçesinde enerji kesilecekİstanbul'da 30 Aralık'ta 7 ilçesinde enerji kesilecek

İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesilecek? 30 Aralık cuma günü itibariyle…

Edirne'de çocuğuna antibiyotik yerine böcek ilacı içirdi!Edirne'de çocuğuna antibiyotik yerine böcek ilacı içirdi!

Edirne’nin Keşan İlçesi’nde anne E.S., hastalanan oğlu 4 yaşındaki S.S.’ye…