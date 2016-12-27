Bebeğinizi giydirirken nelere dikkat etmelisiniz?

Bebeğinizi giydirip soymak ilk basta biraz zorlayıcı olabilir. Özellikle de ilk defa bir bebeğe bakıyorsanız o minik kolu kıyafetin içine sokmak hem sizi hemde bebeği yorabilir. Bebekler vücutlarının aniden hava ile temas etmesinden hoşlanmayabilirler. Bu yüzden bebeğinizi düz bir zemine yatırın ve ılık ortamda giydirin. Bebeği giydirirken bir elinizde vücudunu mutlaka destekleyin. Bebeğinizi sarsmamaya ve canını acıtmamaya dikkat edin . Bütün bunların yanı sıra bebeğinizi giydirmenin onunla iletişim kurmak için en güzel anlardan biri olduğunu da unutmayın. Onunla konuşun ve şarkılar söyleyin.



Kıyafetler nasıl seçilmelidir?

*Sağlıklı ve yumuşak olması açısından % 100 pamuklu giysiler seçin.



*Günün büyük bölümünü uyku ile geçiren bebeğinizin giysisinin içinde rahat ve huzurlu olması uyku kalitesi açısında çok önemlidir. Bebeğinize dar, sıkan giysiler giydirmemelisiniz. Bebeğiniz ilk günler hızla büyüdüğünden tulumları çabucak küçülebilmektedir. Bu nedenle özellikle ayaklı tulumlarda “Yeni doğan” bedeni yerine “0-3 ay” tercih etmelisiniz. Bebeğinizin bacaklarını gerdiğinizde tulumun uzunluğunun yeterli olduğuna dikkat edilmelidir. Giysilerin boyun, bilek, bel gibi daha dar olan kısımlarını da kontrol etmelisiniz.



*Anne sütüyle beslenen bebeğinizin altını sıklıkla değiştirmeniz gerektiğinden önden çıtçıtlı, kolayca açılabilen bodyleri tercih etmeniz çok pratik olacaktır.



*Dışarı çıkarken bebeğinize mutlaka şapka giydirin. Bu dönemde bebeklerin başları, vücutlarına oranla büyüktür ve baş bölgesinden ısı kaybı çok olur.



*Yeni aldığınız her giysiyi bebeğinize giydirmeden mutlaka yıkayın.



*Yeni aldığınız giysilerin etiketlerini kesin, marka ya da kullanım talimatıyla ilgili bu etiketler genelde bebekleri rahatsız etmektedir.



*Anne-babaların en sık yaptığı hatalardan biri de bebekleri fazla giydirmek oluyor.



*Terleyen bebek su kaybedeceğinden ve terleme ile vücudun ısısı da düşeceğinden gereğinden fazla giydirilen bebek üşümeye daha meyilli olur. Çok kalın bir kat giydireceğinize, ince giysileri birkaç kat giydirin. Böylece bebeğiniz daha az terler ve ortamın ısısına göre giysisini ayarlayabilme imkanınız olur. Ev içinde yenidoğan bebek için bir body, onun üzerine de bir pijama takımı ve ya tulum ve çorap giydirmeniz yeterli olacaktır. Hava soğuksa, bir battaniye ile bebeği sarabilir ya da üzerine bir yelek ya da hırka giydirebilirsiniz. Bebeğiniz eğer prematüre ise, normal kilosuna ulaşana kadar bir kat daha fazla giydirmeniz gerekecektir.



*Bebeğiniz için sevdiklerinizden çok sayıda hediye gelecektir ve genelde bu hediyelerin çoğunluğu da giyim olmaktadır. Pek tabi ki hepsi birbirinden şirin bu giysileri bebeğinize giydirmek için sabırsızlanacaksınız ama ihtiyaçlarınızı belirlemenizde de fayda var. Sahip olduklarınızı aylara göre ayırın. Sizin bebeğiniz için almış olduklarınız ile gelen hediyeleri mutlaka karşılaştırın ve aylara göre ihtiyacınızdan fazla olan giysileri sizde eksik olan bir beden ile değiştirin. Örneğin herkes size 0-3 yaş giysisi aldıysa bir kısmını aynı modelin 3-6 ay bedeniyle değiştirebilirsiniz.