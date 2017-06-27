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Bebeğinizde bu belirti varsa dikkat

Doğuştan gelen bir hastalık olup damar beni olarak bilinen hemanjiom'un bebeklerde görülme ihtimali daha fazladır.

27 Haziran 2017 Salı 19:00
Bebeğinizde bu belirti varsa dikkat

Doğuştan gelen bir hastalık olup damar beni olarak bilinen hemanjiom'un bebeklerde görülme ihtimali daha fazladır. Çabuk büyüme eğiliminde olan bu hastalık, sık sık kontrol gerektirir. Başlangıçta geri kalıp ilerleyen zamanlardan birden kaybolabilir. Damar anomalisinin en sık görülen türüdür.

Dünyada en fazla Kafkas asıllı çocuklarda rastlanır. Ölümcül tehlikesi yok denecek kadar az olan hemanjiom hastalığı erkeklere göre kız çocuklarında daha sık rastlanır.

UZMAN YARDIMI ALINMALI

Görme, işitme veya nefes alma gibi eylemlerin tıkanıklığı, yüz şeklinin değişmesi ve çok seyrek olarak da deri dökümü görülebilir. İç organda görüldüyse eğer mutlaka zaman kaybetmeden uzman yardımı alınmalı.

yasemin.com

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 19:00
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