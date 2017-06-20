Bebeğini öldüren cani annenin cezası belli oldu
Birkaç günlük bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan kadın, Zonguldak'ta ailesinin evinde yakalanarak tutuklandı.20 Haziran 2017 Salı 21:47
2013 yılında Ankara'da meydana gelen olayda Elif Sarivaz'ın, bebeği bir süre sonra evde ölü bulundu. Otopsi raporunda bebeğin öldürüldüğü belirlendi. Savcılık soruşturması sonunda Elif Sarivaz hakkında 'Yakın akrabayı öldürme' suçundan dava açıldı.
YARGITAY 17 YIL HAPİS CEZASINI ONADI
Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Sarivaz, 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın Yargıtay tarafından onanması ardından Sarivaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
AİLESİNİN YANINDA YAKALANDI
Zonguldak'ta ailesinin yanında yaşadığı tespit edilen Sarivaz, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Sarivaz, video konferas sistemiyle bağlandığı Ankara'daki nöbetçi mahkemede karar yüzüne okunarak tutuklandı.