Cloudflare

Bebeğin burnundaki noktalar bakın neden olmuş!

Evde kullanılan kokulu mumların etrafa yaydığı is nedeniyle bir bebeğin burnunda siyah noktalar oluştu.

Bebeğin burnundaki noktalar bakın neden olmuş!
Eklenme: 31 Aralık 2016, 20:48
Bu haber 15.455 kez okundu

Amerika'da bir anne, bebeğinin burnunun içerisinde küçük küçük siyah noktalar olduğunu fark etti. Duyduğu endişe ile soluğu hastanede alan anne, doktorun verdiği cevap karşısında çok şaşırdı. Doktor, siyah noktaların oluşmasının evde kullanılan kokulu mumun etrafına yaydığı isten kaynaklandığını söyledi.

Çekilen ciğer filmi sonucunda ise bu lekelerin bebeğin ciğerine yapıştığı ve annesinin burnundaki siyah noktaları fark etmesinin bebeğin sağlığının riske girmesini önlediği ortaya çıktı.

Kaynak: Hatunzade

 
Etiketlerkokulu mumkokulu mum zararlı mıbebek mum zararlı mıbebek sağlığıbebek burun noktabebek burun leke
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Başbakan Yıldırım: Gerekirse müdahale ederiz!
  • BMGK kabul etti
  • Tamamlandığında dünya üçüncüsü olacak!
  • Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alacak!
  • 'O hattın tamamı perşembe günü koptu'
  • NATO ve ABD suçüstü oldu!
  • Soylu: Yeni Türkiye meydan okuyor
  • Başbakan Avrupa'ya: Nasihatı bırakın
  • Muhaliflerden uyarı: Esed ateşkese uymuyor!
  • Bağdadi öldürüldü mü?
  • Yardım için verilen yastıktan çıkanlar şoke etti
  • Enerji Bakanlığı'na siber saldırı
  • Bebeğin ayakları rahimden dışarı çıktı!
  • Saldırı hazırlığında 8 DAEŞ'li terörist yakalandı
  • El Bab’da destan yazılıyor: 2 mehmetçik 100 teröristi...
  • Terör örgütünün üst düzey ismi vuruldu
  • İşte Türkiye'nin Suriye planı! Adı bile belli oldu
  • Rus diplomatlar ülkeyi böyle terk etti!
  • Ve internette kota kalkıyor
  • Ormanlar kralı bakın kime boyun eğdi!
  • AK Parti'de toplu ihraç
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2017 mesajı
  • Şok sözler: Tayyip bey seni alacak, eğer gidersen...
  • Domuzu vuramayan avcı öyle bir kaçtı ki!
  • İranlı evsizler öyle bir şey yapıyor ki!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Küçük yürekte büyük sorumluluk: Onlar üşürken biz sıcak evimizde oturuyoruz!Küçük yürekte büyük sorumluluk: Onlar üşürken biz sıcak evimizde oturuyoruz!

Uşak Ertuğrul Gazi İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi İbrahim…

Avucunuzun merkezine bir dakika bastırırsanız...Avucunuzun merkezine bir dakika bastırırsanız...

Japonların eskiden kullandığı bir tekniğe göre, beş dakika içerisinde vücuttaki…

Bebeğin ayakları rahimden dışarı çıktı!Bebeğin ayakları rahimden dışarı çıktı!

Fransa'da 33 yaşındaki kadının bebeği ve doğum süreci görenleri şaşkına…

Bebeğin burnundaki noktalar bakın neden olmuş!Bebeğin burnundaki noktalar bakın neden olmuş!

Evde kullanılan kokulu mumların etrafa yaydığı is nedeniyle bir bebeğin…

Metroya yetişmek için bebeğini öldürecekti!Metroya yetişmek için bebeğini öldürecekti!

Çin'de bir adam kapanan metro kapısını tutabilmek için hızlı bir…

Domuzu vuramayan avcı öyle bir kaçtı ki!Domuzu vuramayan avcı öyle bir kaçtı ki!

Kendisine doğru gelen yaban domuzunu vuramayan avcı işte böyle kaçtı...

Ormanlar kralı bakın kime boyun eğdi!Ormanlar kralı bakın kime boyun eğdi!

Ormanlar kralı bakın kime boyun eğdi!

İranlı evsizler öyle bir şey yapıyor ki!İranlı evsizler öyle bir şey yapıyor ki!

İranlı evsizler öyle bir şey yapıyor ki!

Soyadlarını 'Halisdemir' olarak değiştirdilerSoyadlarını 'Halisdemir' olarak değiştirdiler

Elazığ'da yaşayan Hasan Bilik ile eşi ve oğlu, 15 Temmuz…