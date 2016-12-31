Bebeğin burnundaki noktalar bakın neden olmuş!

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Amerika'da bir anne, bebeğinin burnunun içerisinde küçük küçük siyah noktalar olduğunu fark etti. Duyduğu endişe ile soluğu hastanede alan anne, doktorun verdiği cevap karşısında çok şaşırdı. Doktor, siyah noktaların oluşmasının evde kullanılan kokulu mumun etrafına yaydığı isten kaynaklandığını söyledi.

Çekilen ciğer filmi sonucunda ise bu lekelerin bebeğin ciğerine yapıştığı ve annesinin burnundaki siyah noktaları fark etmesinin bebeğin sağlığının riske girmesini önlediği ortaya çıktı.

Kaynak: Hatunzade