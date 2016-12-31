Bebeğin ayakları rahimden dışarı çıktı!

Fransa'da 33 yaşındaki kadının bebeği ve doğum süreci görenleri şaşkına çevirdi.
33 yaşındaki genç kadının rahim duvarında 2.5 cm'lik bir yırtıklık meydana geldi. Hastanenin verdiği rapor sonuçlarına göre 9 cm'den oluşan su kesesinin bir bölümü bu yırtıktan dışarı fırladı.
Dr. Pierre-Emmanuel Bouet, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. Hamileliğin 22. haftasına kadar hiçbir şekilde farklı bir belirti oluşmadan, yırtığın sadece ultrasonda gözükmesiyle ortaya çıktığını belirtti. Dr. Pierre-Emmanuel Bouet, rahmin tamamen yırtılma riskini ve erken doğum olabileceğini söyledi.
30. haftada ise yırtığın 5 cm kadar genişlediği fark edildi. Bebeğin ayakları rahmin dışındaydı. Doktorlar tarafından acilen sezaryen doğum yaptırılan anne, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.
Milliyet