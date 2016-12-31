Bebeğin ayakları rahimden dışarı çıktı!

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Fransa'da 33 yaşındaki kadının bebeği ve doğum süreci görenleri şaşkına çevirdi.

33 yaşındaki genç kadının rahim duvarında 2.5 cm'lik bir yırtıklık meydana geldi. Hastanenin verdiği rapor sonuçlarına göre 9 cm'den oluşan su kesesinin bir bölümü bu yırtıktan dışarı fırladı.

Dr. Pierre-Emmanuel Bouet, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. Hamileliğin 22. haftasına kadar hiçbir şekilde farklı bir belirti oluşmadan, yırtığın sadece ultrasonda gözükmesiyle ortaya çıktığını belirtti. Dr. Pierre-Emmanuel Bouet, rahmin tamamen yırtılma riskini ve erken doğum olabileceğini söyledi.

30. haftada ise yırtığın 5 cm kadar genişlediği fark edildi. Bebeğin ayakları rahmin dışındaydı. Doktorlar tarafından acilen sezaryen doğum yaptırılan anne, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.

Milliyet