Bebeği uyutma sırası bugün papağanda

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Masum masum bakan bebeğin başında öten bir kuş kameraya böyle yansıdı...
31 Temmuz 2017 Pazartesi 20:33
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 20:33
Bebeği uyutma sırası
papağan
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