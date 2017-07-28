Bebeği en az 2 yıl emzirirseniz...

Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre bir kadın ne kadar uzun süre emzirirse gelecekteki sağlık problemlerine karşı o kadar koruma sağlıyor.

Oxford araştırmacıları yaptıkları çalışma sonucunda emzirmenin, annenin kalp krizi ve felç riskini %9'a kadar azalttığını ortaya çıkardı.

Daha önce yapılan araştırmalar emzirmenin meme kanseri riskini azalttığını ve zayıflamaya yardımcı olduğunu göstermişti. Uzmanlar ayrıca metabolizmayı sıfırlayarak yeniden başlattığını söylüyor. Emzirmeyle birlikte hamilelikte depolanan yağlar daha hızlı eriyor.

290 binden fazla Çinli kadın üzerinde yapılan araştırmada bebeklerini en az 2 yıl emziren annelerin kalp hastalıkları ve felce yakalanma riski %17-18'e kadar düşüyor.