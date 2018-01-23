Bebeği çöpe atmışlardı... Özel ekip kuruldu...

Çorum'da çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek cesediyle ilgili polis özel bir ekip oluşturdu.

Çorum'un Bayat Gediği mevkiindeki bir çöp konteyneri içerisinde bebek cesedi olduğunu gören belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli işçiler, durumu polise bildirdi. Polisle birlikte sevk edilen sağlık ekiplerinin incelemesinde cesedin, yeni doğmuş erkek bebeğe ait olduğu belirlendi.

Bebeğin cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip savcılığın talimatıyla bebek cesedinin bırakıldığı çöp konteynerinin bulunduğu Bayat Gediği 10. Sokak üzerindeki apartmanlara ait güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Cesedi bulan belediye temizlik görevlileri dahil çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu.

Soruşturmada, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilen bebek cesedinin, başka bir bölgeden getirilerek Bayat Gediği mevkiindeki çöp konteynerine bırakıldığı olasılığı üzerinde de duruluyor.