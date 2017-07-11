BDDK'dan yönetmelik değişikliği

BDDK Yönetmeliğine göre, 5 Eylül 2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin sekizinci fıkrasının "b" bendi yürürlükten kaldırıldı.

Böylece, "Kanunun 57'nci maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen elden çıkarılamayanların net defter değerlerinin ana sermaye ve katkı sermaye toplamından indirileceği" maddesi yürürlükte olmayacak.