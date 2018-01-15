BDDK’dan flaş açıklama… Bu kez son!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, internetten kartla alışverişe onay süresi olan 31 Ocak 2018 tarihinin uzatılmayacağını söyledi.

Akben, söz konusu açıklamayı Reuters'ın sorusu üzerine yaptı.

Banka kartlarının elektronik ticarette kullanımı için onay verme süresi daha önce 17 Ağustos'tan 31 Aralık'a ve ardından da 31 Ocak 2018'e uzatılmıştı.