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BBP'den sözde adalet yürüyüşü açıklaması!

Büyük Birlik Partisi (BBP) İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican, "İki gün önce PKK terör örgütü uzantılarının yürüyüşe katıldıklarına şahit olduk. Duyarlı vatandaşlarımızı bu yürüyüşe katılmamaya davet ediyoruz" dedi

07 Temmuz 2017 Cuma 12:30
BBP'den sözde adalet yürüyüşü açıklaması!

Büyük Birlik Partisi (BBP) İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican, CHP'nin, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne ilişkin, "Sonucunun ülkeyi nereye götüreceği belli olmayan bir yürüyüşe BBP'lilerin, Alperen'lerin katılması mümkün değildir." dedi.

Mican, partisi tarafından Eyüp Sultan Meydanı'nda kurulan "Adalet için idam" kampanya çadırının önünde, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, idam cezasının geri getirilmesi çağrısında bulundu.Adaletin tesisi için idamın geri gelmesi gerektiğini savunan Mican, "BBP olarak siyasi sorumluluk sahibi olan tüm siyasi partileri idamın çıkması için görevini yapmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Mustafa Mican, CHP'nin Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşünü eleştirdi.Yürüyüşe davet edildiklerini ancak parti olarak katılmalarının mümkün olmadığını dile getiren Mican, şunları söyledi:

"Temelinde adaletsizlik olan, adı adalet yürüyüşü olsa da sonucunun ülkeyi nereye götüreceği belli olmayan bir yürüyüşe BBP'lilerin, Alperen'lerin katılması mümkün değildir. Genel Başkanımız Mustafa Destici basına açıklama yaptı. Dedi ki; 'Yürüyüşün sonunda, son günlerde bu yürüyüşe terör örgütleri katılabilir, karanlık odakların provokasyonları olabilir, önünü alamayacağınız, sonucu belli olmayan kaotik ortamlar oluşabilir.' İki gün önce PKK terör örgütü uzantılarının yürüyüşe katıldıklarına şahit olduk. Duyarlı vatandaşlarımızı bu yürüyüşe katılmamaya davet ediyoruz."

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 12:30
  1. Büyük Birlik Partisi
  2. Enis Berberoğlu
  • tuğrultuğrul28 dk önce
    Evet bu yürüyüş !“Casuslara/vatan hainlerine özgürlük yürüyüşü!” dür.
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