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BBP'den flaş 'KHK' açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) ilişkin değerlendirmede bulundu.

25 Aralık 2017 Pazartesi 19:39
BBP'den flaş 'KHK' açıklaması

Gürhan, yaptığı yazılı açıklamada, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) ilişkin değerlendirmede bulundu.

KHK ile getirilen yeni düzenlemelerle birlikte, terörle mücadelede kararlılığın bir kez daha vurgulandığını bildiren Gürhan, kamu güvenliğinin ve düzeninin tesis edilerek birlik içerisinde daha müreffeh bir millet için getirilen düzenlemelere yönelik veryansın etmenin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

'KARŞI ÇIKANLAR BARIŞ VE GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN UNSURLAR'

Gürhan, KHK'lerin tartışma ve eleştiri konusu olmadan önce hizmet ettiği amacın değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gündem içerisindeki kararnamelerin, temel hakları ve özgürlükleri kısıtladığını iddia etmek bir hukuki meseledir. Lakin güvenlik zaafiyeti doğuracak şekilde idarenin personel bazında denetimsiz bırakılması milli bütünlüğü tehdit eder bir meseledir.

Bu doğrultuda KHK'lere ilk tepki gösterenlerin terörü destekleyen ya da bağlantılı grup ve siyasi parti görünümündeki PKK taşeronları olduğu unutulmamalıdır. İnsan hakları çığırtkanlığı yapanların karnelerine baktığımız zaman toplumsal barışı ve güvenliği her dönem tehdit eden unsurlar olduğunu görmekteyiz. Öncelikli olan devletin bekasıdır çünkü olmayan bir devlette bireyin hakkından da söz edilemez."

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 19:39
  1. Kanun Hükmünde Kararname
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