BBP karar organlarını değiştirdi

Mustafa Destici'nin yeniden Genel Başkanlığa seçildiği 10. Büyük Kurultay'da, partinin karar organlarındaki üyeler de değişti.

BBP MKYK'sında, yaşları 18-25 arasında değişen gençler de yer buldu. Buna göre Gümüşhane Üniversitesi birinci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Alpaslan Güngör Yüsküp, partinin en üst yönetim organı olan MKYK'da görev üstlendi.

Merkez Disiplin Kurulu üyesi olarak da partide görev yapacak Yüsküp, Genel Başkan Destici'nin yönetiminde ve yanında görev almaktan onur duyduğunu belirterek, kendisine güvenen ve destek verenlere teşekkürlerini iletti.

MKYK'da ayrıca 23 yaşındaki stajyer avukat Buğrahan Koçoğlu ile 25 yaşındaki Samet Bağcı da görev üstlenen isimler arasında yer aldı.

YİK'in adı değişti

Kamuoyunda "yanlış anlaşılmalara sebep olduğu" düşünülen Yüksek İstişare Kurulu'nun (YİK) ismi delege kararıyla tüzükte değiştirildi. Buna göre Yüksek İstişare Kurulu'nun ismi, Yüksek Danışma Kurulu oldu. Kurulun ismiyle birlikte yapısında da değişikliklere gidildi.