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BBP karar organlarını değiştirdi

Büyük Birlik Partisi'nin 10. Büyük Kurultayı'ndaki tüzük değişikliğinde karar organları yeniden şekillendirildi.

27 Ekim 2017 Cuma 11:37
BBP karar organlarını değiştirdi

Mustafa  Destici'nin yeniden Genel Başkanlığa seçildiği 10. Büyük Kurultay'da, partinin  karar organlarındaki üyeler de değişti.

BBP MKYK'sında, yaşları 18-25 arasında değişen gençler de yer buldu.  Buna göre Gümüşhane Üniversitesi birinci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Alpaslan  Güngör Yüsküp, partinin en üst yönetim organı olan MKYK'da görev üstlendi.

Merkez Disiplin Kurulu üyesi olarak da partide görev yapacak Yüsküp, Genel Başkan Destici'nin yönetiminde ve yanında  görev almaktan onur duyduğunu belirterek, kendisine güvenen ve destek verenlere  teşekkürlerini iletti.

MKYK'da ayrıca 23 yaşındaki stajyer avukat Buğrahan Koçoğlu ile 25  yaşındaki Samet Bağcı da görev üstlenen isimler arasında yer aldı.

YİK'in adı değişti

Kamuoyunda "yanlış anlaşılmalara sebep olduğu" düşünülen Yüksek  İstişare Kurulu'nun (YİK) ismi delege kararıyla tüzükte değiştirildi. Buna göre  Yüksek İstişare Kurulu'nun ismi, Yüksek Danışma Kurulu oldu. Kurulun ismiyle  birlikte yapısında da değişikliklere gidildi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 11:37
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