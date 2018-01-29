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BBP Genel Başkanı Mustafa  Destici: TSK ordusu başlarına balyoz gibi inecek

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Destici, Afrin'de sürdürülen  Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Ben inanıyorum ki  peşine Münbiç operasyonu gelecektir ve gelmelidir. Onun peşine de Kobani/Ayn el  Arap, onun peşine Kamışlı, onun peşine Sincar... Yani ya Amerika Birleşik  Devletleri, CENTCOM oradan bu terörist köpeklerini alıp gidecek ya da Türk  Silahlı Kuvvetleri ordusu, onların başına balyoz gibi inecek ve onların hepsini  oradan yok edecektir." dedi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 16:58
BBP Genel Başkanı Mustafa  Destici: TSK ordusu başlarına balyoz gibi inecek

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla BBP Kurucu  Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

Yazıcıoğlu'nun mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunması ve dua  edilmesinin ardından Destici, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Destici, helikopter kazasında hayatını kaybeden Yazıcıoğlu ile  beraberindekilere Allah'tan rahmet diledi.

Partisinin 25. kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle  kutladıklarını belirten Destici, "Partimizin 25. kuruluş yıl dönümünün başta  camiamıza, ülkemize, milletimize, Türk ve İslam coğrafyasına bir kere daha  hayırlı olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum." dedi.

"BBP ALNI AK, BAŞI DİK SİYASETİNİ YÜRÜTTÜ"

Destici, partisinin Türk ve İslam coğrafyasına hizmet etme gayesiyle  yola çıktığına vurgu yaparak, "Büyük Birlik Partisi, tek vatan, tek millet, tek  bayrak, tek devlet, tek dil ülküsüyle hareket etti. Bu hususta geriye dönüp, 25  yıla baktığımızda da milletinin önünde alnı ak, başı dik ve yüzü pak bir şekilde  siyasetini yürüttü. Doğru kimden gelirse gelsin, onun yanında oldu. Yanlış da  kimden gelirse gelsin, onun karşısında durdu. Yapıcı, yol gösterici, sorumlu bir  muhalefet anlayışı ve siyaset tarzıyla bugünlere kadar geldi. Bundan sonra da  inşallah bizler yine bu davayı, Büyük Birlik hareketini devam ettireceğiz."  ifadesini kullandı.

"GERİ DÖNÜŞÜ YOKTUR"

Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na  da değinen Destici, bölgede yapılan bütün operasyonları desteklediklerini  belirtti.

Destici, Türkiye'nin kararlı ve cesur tutumunun başta ABD ve Rusya  olmak üzere bölgedeki diğer güçlere geri adım attırdığına değinerek, Türkiye'nin  kararlılığını sürdürdüğü sürece karşısında geri adım atmayacak hiçbir gücün  bulunmadığını bildirdi.

Türkiye'nin istemediği hiçbir şeyin bölgede gerçekleşemeyeceğine  dikkati çeken Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben inanıyorum ki peşine Münbiç operasyonu gelecektir ve gelmelidir.  Onun peşine de Kobani/Ayn el Arap, onun peşine Kamışlı, onun peşine Sincar...  Yani ya Amerika Birleşik Devletleri, CENTCOM oradan bu terörist köpeklerini alıp  gidecek ya da Türk Silahlı Kuvvetleri ordusu, onların başına balyoz gibi inecek  ve onların hepsini oradan yok edecektir. Bu açık ve net. Bunun geri dönüşü  yoktur."

Destici, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı tutum sergileyen kesimleri de  eleştirerek, "Hepsini kınıyorum. 'Savaşa hayır' naralarının ben iyi niyetli  olmadığını, art niyetli olduğunu, PKK yandaşlığı olduğunu, ABD ve Rusya  seviciliği olduğunu, Batı seviciliği olduğunu ifade ediyorum. Türkiye, bugüne  kadar bunlara pabuç bırakmamıştır. Bundan sonra da bırakmayacaktır." dedi.

Yazıcıoğlu'nun kabir ziyaretinde, helikopter kazasında hayatını  kaybedenlerin aileleri de yer aldı.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 16:58
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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