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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AYM Başkanı Arslan'ı ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Anayasa Mahkemesi  (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ı ziyaret etti.

25 Ocak 2018 Perşembe 16:46
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AYM Başkanı Arslan'ı ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici'nin, basına kapalı gerçekleşen ziyareti yaklaşık bir saat  sürdü.

Destici, ziyaret sonrasında AYM'den ayrılırken AA muhabirine yaptığı  açıklamada, bunun bir nezaket ziyareti olduğunu belirterek, "Biz sayın  başkanımıza 'hayırlı olsun'a gelememiştik. Aynı zamanda gecikmiş bir 'hayırlı  olsun ziyareti' yaptık." diye konuştu.

Seçime giren siyasi partilerin AYM ile sürekli bir diyalogları ve  ilişkileri bulunduğuna değinen Destici, "Bu bağlamda Türkiye'deki son siyasi  gelişmeler, uyum yasaları süreci bütün bunlarla ilgili kendileriyle  düşüncelerimizi de paylaştık. Fikir alışverişinde de bulunduk." ifadesini  kullandı.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 16:46
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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