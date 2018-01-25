BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AYM Başkanı Arslan'ı ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici'nin, basına kapalı gerçekleşen ziyareti yaklaşık bir saat sürdü.

Destici, ziyaret sonrasında AYM'den ayrılırken AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunun bir nezaket ziyareti olduğunu belirterek, "Biz sayın başkanımıza 'hayırlı olsun'a gelememiştik. Aynı zamanda gecikmiş bir 'hayırlı olsun ziyareti' yaptık." diye konuştu.

Seçime giren siyasi partilerin AYM ile sürekli bir diyalogları ve ilişkileri bulunduğuna değinen Destici, "Bu bağlamda Türkiye'deki son siyasi gelişmeler, uyum yasaları süreci bütün bunlarla ilgili kendileriyle düşüncelerimizi de paylaştık. Fikir alışverişinde de bulunduk." ifadesini kullandı.