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BBP binasındaki patlamayla ilgili yeni gelişme

BBP Genel Merkez binasındaki yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi konusunda gerekli örneklerin alındığı, olaya ilişkin bilirkişi raporlarının isteneceği belirtildi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 08:31
BBP binasındaki patlamayla ilgili yeni gelişme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkezi'ndeki çıkan yangın ile ilgili soruşturma derinleşiyor.

Emniyet ekipleri, Genel Merkezde yaptıkları 3 saatlik inceleme sonrası patlayan klimayı savcılık kararı ile alarak tekrar incelenmesi için kriminal daireye götürdü. Ayrıca, olaya ilişkin bilirkişi raporlarının da isteneceği belirtildi.

Yenimahalle Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi'nde bulunan 4 katlı Büyük Birlik Partisi Genel Merkez binasında Genel Başkan Mustafa Destici'nin başkanlığında toplantı yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle klimanın patlaması sonrası yangın çıkmıştı. Çıkan yangında ise Destici'nin Özel Kalem Müdürü Özcan Ünal ile koruma polisi Fatih Demet etkilenmişti.

KLİMA SAVCILIK KARARIYLA KRİMİNAL DAİREYE GÖTÜRÜLDÜ

Emniyet Olay Yeri İnceleme Ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için akşam saatlerinde patlama yerinde incelemelerde bulundu. Olay yerinde 3 saatlik bir çalışmanın ardından ekipler yeni bulgular ile klimayı savcılık kararıyla kriminal daireye götürdü.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 08:31
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  2. PATLAMA
  3. yangın
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