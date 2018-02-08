BBC'den PKK propagandası!

İngiliz BBC, Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'nın "binlerce sivili yerinden ettiği" iddiasıyla yayımladığı haberinde terör örgütü temsilcilerinin beyanatlarına yer verdi.

PKK'LI İNGİLİZİN "TÜRK ORDUSUYLA ÇARPIŞMAYA HAZIRIM" SÖZLERİ



BBC'nin bu bağlamda dikkat çeken haberleri, terör örgütü PYD/PKK safında yer alan bir İngiliz vatandaşının Türk ordusuyla çarpışmaya hazır olduğu şeklindeki sözlerini öne çıkarmasıyla gündeme geldi.

Haberde, sözde insani yardım gönüllüsü olarak gittiği Suriye’de terör örgütü safına katılan İngiliz Jamie Janson’ın, Suriye’de İngiliz bayrağıyla çekilen fotoğrafı da kullanıldı.

