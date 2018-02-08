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BBC'den PKK propagandası!

İngiliz yayın kuruluşu BBC, PKK saflarında yer alan teröristin 'Türk ordusuyla çarpışmaya hazırım' sözlerini öne çıkararak örgüt propagandasına bir yenisini daha ekledi.

08 Şubat 2018 Perşembe 15:57
BBC'den PKK propagandası!

İngiliz BBC, Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'nın "binlerce sivili yerinden ettiği" iddiasıyla yayımladığı haberinde terör örgütü temsilcilerinin beyanatlarına yer verdi.

PKK'LI İNGİLİZİN "TÜRK ORDUSUYLA ÇARPIŞMAYA HAZIRIM" SÖZLERİ

BBC'nin bu bağlamda dikkat çeken haberleri, terör örgütü PYD/PKK safında yer alan bir İngiliz vatandaşının Türk ordusuyla çarpışmaya hazır olduğu şeklindeki sözlerini öne çıkarmasıyla gündeme geldi.

Haberde, sözde insani yardım gönüllüsü olarak gittiği Suriye’de terör örgütü safına katılan İngiliz Jamie Janson’ın, Suriye’de İngiliz bayrağıyla çekilen fotoğrafı da kullanıldı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 15:57
  1. BBC
  2. PKK

YORUM YAZ

  • abdoabdo1 sa önce
    dünyadaki silahlı olayların ve terörün esas baş çıbanı siyonist ısrael vesömürgesi ve yahudilerin yönetimi altında bulunan abd (genelde yöneticileri vede başkanları hep yahudidir), england , fransa , ıtaly ve bazı ab ülkeleridir. içimizdeki zengin yahudilere çok dikkat edilip denetlenmesi gereklidir. gerek daeş , fetöş ,pkk , pyd , ypg , dhkpc vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri p..çleridir.
  • Deli DumrulDeli Dumrul1 sa önce
    Ahaa zımbalanacak bi leş daha :D
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