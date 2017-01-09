BBC ve Hürriyet son dakika geçti: 'Polis' CHP'li çıktı

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen anayasa değişiklik teklifini protesto için bazı CHP'li milletvekilleri, Ankara Barosu'ndan avukatlar ve farklı sivil toplum hareketlerinden oluşan gruplar, Genelkurmay kavşağına geldi.
Güvenlik önlemleri çerçevesinde TBMM'ye giden ana caddelerin bariyerle kapatılması, Meclis ve civarındaki kurumlarda çalışanlar dışındakilerin bölgeye alınmaması nedeniyle grubun Genelkurmay kavşağından ileriye gitmesine izin verilmedi.
POLİSE PET ŞİŞE ATTILAR!
Polis tarafından Milli Müdafaa Caddesi'ne kadar uzaklaştırılan gruplara, direnmeleri üzerine müdahalede bulunuldu. Bu sırada polise şişe atan bir kişi gözaltına alındı.
Yaşanan arbede sırasında bir kadın göstericinin sivil polis tarafından şiddete maruz kaldığı öne sürüldü. Ayla Akıncı isimli Twitter kullanıcısı paylaştığı bu fotoğrafla kendisine müdahale edildiğini iddia etti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan fotoğrafla algı operasyonu yapıldı ancak işin aslı kısa süre sonra ortaya çıktı.
CHP'Lİ BAŞKAN: O BENİM
Fotoğrafta kadının yüzünü kapatan kişinin polis değil CHP Altındağ İlçe Başkanı Servet Akman olduğu belirlendi. Twitter hesabından açıklama yapan Akman, olayın çarpıtıldığını belirterek, kadın göstericinin gözaltına alınmasını engellemeye çalıştığını söyledi.
BBC DÜZELTME GEÇTİ AMA ESKİ HABERİ SİLMEDİ!
Olayın ortaya çıkmasının ardından yanlış haberi paylaşan İngiliz yayın kuruluşu BBC 'düzeltme' geçti. BBC'nin 'polis müdahalesi' diyerek CHP'li başkanın fotoğrafını paylaştığı haberi silmemesi ise tepki çekti.