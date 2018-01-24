Türk askeri cepheye böyle gidiyor!
İngiltere devlet televizyonu BBC'nin Türkiye muhabirinin paylaştığı görüntülerde, zırhlı personel taşıyıcıyla Azez çevresine giden Türk askerleri yer alıyor.24 Ocak 2018 Çarşamba 18:41
BBC muhabiri Mark Lowen, zırhlı personel taşıyıcıyla Azez çevresine giden Türk askerlerini görüntüledi. Görüntülerde, bir askerin zırhlı aracın üstündeki kameradan etraftaki olası tehlikeleri araştırdığı görülüyor.
Lowen, yağış yüzünden bölgenin çamurla kaplandığını ve meslek hayatında çok az sefer böyle bir manzarayla karşılaştığını da ifade etti.