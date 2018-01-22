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BBC PKK'ya yol göstermeye başladı

Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyondan rahatsız olan İngiliz BBC, PKK'lı teröristlere akıl vermeye başladı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 13:28
BBC PKK'ya yol göstermeye başladı

Türkiye'nin Afrin'e 'Zeytin Dalı Operasyonu'nu başlatmasıyla birlikte terör örgütü PKK'yı koruma görevini üstlenen İngiliz yayın kuruluşu BBC, yaptığı haberlerle teröristlere ne yapmaları gerektiğini söylemeye başladı. Operasyonla birlikte PKK'nın ağır kayıplar vereceğini düşünen yayın kuruluşu, 'PKK'nın kırsalda araziyi elde tutması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle PKK'nın asıl savunmayı yerleşim yerlerine çekerek, çatışmayı meskun mahalde vereceği değerlendirilmektedir' diye yazdı. 

'ÇATIŞMAYI YERLEŞİM YERİNE ÇEKİN' TALİMATI

Yayınladığı haberde PKK'ya akıl ve talimat veren bir dil kullanan BBC, PKK'nın çatışmayı yerleşim yerlerine çekmesi halinde çatışmaların daha çetin geçeceğini belirtti. BBC aynı zamanda, bu şekilde operasyonun süresi uzatılırken diplomatik zeminin Türkiye'nin aleyhine döndürülebileceğini yazdı.



Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 13:28
  1. BBC
  2. BBC Türkçe
  3. afrin operasyon
  • sukrusukru19 dk önce
    Bunu o amerikan köpekleri ülkemizde denemişti zaten.Aynı burada olduğu gibi oradada onları hendeklere gömmek boynumuzun borcudur.
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